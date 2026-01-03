Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ιώσεις πιέζουν νοσοκομεία και ιατρεία - Στο 90% η πληρότητα των δημοσίων νοσηλευτηρίων

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Στο 90% κυμαίνεται η πληρότητα των δημοσίων νοσηλευτηρίων, με τις εποχικές λοιμώξεις, όπως κορωνοϊός και RSV, να «παρελαύνουν», ενώ τις προηγούμενες ημέρες καταγράφηκε και ο πρώτος θάνατος που αποδίδεται σε γρίπη Α. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στα ιατρεία των προσωπικών ιατρών.

Αυξημένη δραστηριότητα παρουσιάζουν τις τελευταίες ημέρες στην κοινότητα οι ιοί του χειμώνα, γεγονός που αποτυπώνεται τόσο στον αριθμό των περιστατικών όσο και στις εισαγωγές ασθενών στα κρατικά νοσηλευτήρια. Η εικόνα αυτή συνοδεύεται και από τον πρώτο θάνατο, που αποδίδεται σ...

