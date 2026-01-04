Αφορολόγητο εφάπαξ €2 εκατ. και σύνταξη στα 60 για απερχόμενους βουλευτές - Μισθούς πέραν των 9.100 καθαρά τον μήνα για αξιωματούχους (πίνακας)

Ποσό ύψους €2 εκατ. θα μοιραστούν ως φιλοδώρημα οι βουλευτές που δεν θα διεκδικήσουν νέα θητεία ή που δεν θα καταφέρουν να επανεκλεγούν. Το εν λόγω ποσό περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, τον οποίον ψήφισε πρόσφατα η Βουλή, χωρίς να αποκλείεται να απαιτηθεί πρόσθετο κονδύλι στην περίπτωση που μείνουν εκτός Βουλής βουλευτές με δύο ή και τρεις θητείες, όπου το ύψος του φιλοδωρήματος θα είναι ιδιαίτερα αυξημένο.

Πέραν του φιλοδωρήματος, οι απερχόμενοι βουλευτές κατοχυρώνουν και σύνταξη, η καταβολή της οποίας θα αρχίσει από το 60ό έτος της ηλικίας τους, καθώς η σχετική νομοθεσία που ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούλιο και προβλέπει καταβολή σύνταξης στο 65ο έτος της ηλικίας για όλους τους αξιωματούχους δεν έχει αναδρομική ισχύ. Συνεπώς, η επίμαχη νομοθεσία αφορά τους αξιωματούχους που διορίζονται ή/και εκλέγονται μετά τον Ιούλιο του 2025, οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή.

Δέον να σημειωθεί ότι τόσο το ύψος του φιλοδωρήματος όσο και της σύνταξης που θα λαμβάνουν οι απερχόμενοι βουλευτές υπολογίζονται ανάλογα με τους μήνες υπηρεσίας.

Ειδικότερα, με βάση το σημερινό επίπεδο απολαβών των βουλευτών, η σύνταξη βουλευτή με μία βουλευτική θητεία (πέντε χρόνια) ανέρχεται περίπου στα €1.400 μηνιαίως και το φιλοδώρημά του στις €85.000, ενώ για βουλευτή που συμπλήρωσε δύο βουλευτικές θητείες (δέκα χρόνια) η σύνταξή του ανέρχεται στις €3.400 μηνιαίως και το φιλοδώρημά του στις €200.000 περίπου.

Συντάξεις μέχρι €6.472 τον μήνα

Με βάση την κείμενη νομοθεσία, τα μέγιστα ποσά σύνταξης που μπορεί να λάβει ένας αξιωματούχος, ο οποίος υπηρέτησε σε ένα ή και περισσότερα δημόσια αξιώματα και θέσεις, έχουν ως εξής:

Πρόεδρος της Δημοκρατίας – μέγιστο μηνιαίο ποσό σύνταξης €6.472

Πρόεδρος της Βουλής – μέγιστο μηνιαίο ποσό σύνταξης €5.148

Υπουργός, υφυπουργός, κυβερνητικός εκπρόσωπος – μέγιστο μηνιαίο ποσό σύνταξης €4.198

Βουλευτής – μέγιστο μηνιαίο ποσό σύνταξης €3.734

Δέον να σημειωθεί ότι στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, και ειδικότερα στην υποομάδα δαπανών που αφορά τις συντάξεις, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €5,4 εκατ., οι οποίες προορίζονται να καλύψουν τις συντάξεις που θα καταβάλλονται σε νυν και πρώην αξιωματούχους της Δημοκρατίας. Στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 δεν αναγράφεται ο αριθμός των δικαιούχων αξιωματούχων, ωστόσο, όπως μας αναφέρθηκε, δεν υπερβαίνουν συνολικά τους 200.

Και αφορολόγητο…

Το φιλοδώρημα που λαμβάνουν οι βουλευτές δεν υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος, σε αντίθεση με όσα ισχύουν για τους κρατικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τους οποίους οποιοδήποτε εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρημα αποκτάται με υπηρεσία από την 01/01/2013 φορολογείται. Στην προκειμένη περίπτωση, οι βουλευτές εξαίρεσαν τους εαυτούς τους κατά την ψήφιση της εν λόγω μνημονιακής πρόνοιας σε νόμο, με αποτέλεσμα να επωφεληθούν και οι υπουργοί-υφυπουργοί, οι οποίοι διέπονται από την ίδια νομοθεσία.

Οι αυξήσεις στους μισθούς

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, εξαιτίας του τιμαριθμικού επιδόματος (ΑΤΑ) ο μισθός των υψηλόβαθμων αξιωματούχων αυξήθηκε από €800 έως και €1.440 την τελευταία τετραετία. Το τιμαριθμικό επίδομα λειτουργεί ως μια μικρή μηνιαία αύξηση στον μισθό, με σκοπό να αποκαθιστά την αγοραστική δύναμη των απολαβών σε περιόδους ακρίβειας.

Τα συγκριτικά στοιχεία που δημοσιεύουμε είναι αρκούντως αποκαλυπτικά ως προς την αύξηση των απολαβών των υψηλόβαθμων αξιωματούχων από το 2022 και μετά. Τα ποσά που παρατίθενται αφορούν τις καθαρές μηνιαίες απολαβές των αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων, μετά την αποκοπή φόρου εισοδήματος. Όπως μας αναφέρθηκε από το Γενικό Λογιστήριο, η φορολογία υπολογίζεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν άλλα εισοδήματα ή άλλες φορολογικές απαλλαγές ή εκπτώσεις. Ειδικότερα, με βάση τους κρατικούς προϋπολογισμούς των ετών 2022–2026, ο καθαρός μηνιαίος μισθός των αξιωματούχων, μετά την επιβολή φόρου εισοδήματος, διαμορφώνεται όπως παρουσιάζεται στον πίνακα πιο πάνω.

Οι καθαρές απολαβές των αξιωματούχων, που παρατίθενται, θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο από τον τρέχοντα μήνα, εξαιτίας της φορολογικής μεταρρύθμισης που τέθηκε σε εφαρμογή από την 01/01/2026, με την οποία αυξήθηκε το αφορολόγητο εισόδημα.