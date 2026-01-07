Κλοπή σταυρού στη Λεμεσό: Κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερος ο 45χρονος

Κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερος ο 45χρονος, ο οποίος φέρεται να έκλεψε τον Τίμιο Σταυρό κατά τη διάρκεια της χθεσινής τελετής καθαγιασμού των υδάτων, στο παλιό λιμάνι Λεμεσού.

Ο 45χρονος είχε συλληφθεί το απόγευμα της Τρίτης μετά από εξετάσεις της Αστυνομίας και φέρεται να παραδέχθηκε ότι βούτηξε στη θάλασσα και πήρε μαζί του τον σταυρό, δίνοντας διάφορους ισχυρισμούς που διερευνώνται.

Ο ξύλινος σταυρός, ο οποίος δεν έχει κάποια ιδιαίτερη χρηματική αξία, επιστράφηκε στις εκκλησιαστικές Αρχές, ενώ ο ύποπτος κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: ΚΥΠΕ