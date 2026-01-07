Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εξελίξεις στην υπόθεση Νίκου Σύκα: Πληροφορίες για απόσυρση της καταγγελίας για ξυλοδαρμό

Για την ώρα η αποψινή συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου, είναι προγραμματισμένη και θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων, με την Πινδάρου, να διευκρινίζει ότι θα γίνουν δηλώσεις μετά το πέρας της.

Σοβαρές εξελίξεις αναμένονται εντός της ημέρας στην υπόθεση με τις καταγγελίες κατά του Νίκου Σύκα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η καταγγέλλουσα έχει πρόθεση να προχωρήσει ακόμα και εντός της ημέρας σε απόσυρση της καταγγελίας.

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, αυτό δεν αλλάζει την στάση της Νομικής Υπηρεσίας που προτίθεται να εξετάσει την καταγγελία αυτεπάγγελτα, συνεχίζοντας τις διαδικασίες για άρσης της ασυλίας του Βουλευτή.

Πάντως οι επόμενες ώρες είναι εξαιρετικά κρίσιμες καθώς είναι προγραμματισμένο για απόψε το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ, που θα κληθεί να λάβει αποφάσεις για τη συμμετοχή ή όχι του Νίκου Σύκα στο ψηφοδέλτιο του κόμματος στις Βουλευτικές. Δεν αποκλείεται πάντως ανάλογα με τις εξελίξεις να διαφοροποιηθεί και η συνεδρία.

