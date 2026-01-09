Ισχυροί έως σφοδροί άνεμοι στην Πάφο - Ενημερώθηκαν οι πιλότοι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Πυκνή ομίχλη και κατολισθήσεις πετρών και βράχων στα ορεινά - Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία αρχείου

Σύμφωνα με την αστυνομία, αυτή τη στιγμή στις κορυφές του Τροόδους, επικρατεί πυκνή ομίχλη ενώ οι δρόμοι έχουν καταστεί ολισθηροί και επικίνδυνοι.

Λόγω ελαφριάς χιονόπτωσης που σημειώθηκε χθες βράδυ στις κορυφές του Τροόδους, υπήρξαν κατολισθήσεις πετρών και βράχων στους δρόμους της περιοχής. 

Σύμφωνα με την αστυνομία, αυτή τη στιγμή στις κορυφές του Τροόδους, επικρατεί πυκνή ομίχλη ενώ οι δρόμοι έχουν καταστεί ολισθηροί και επικίνδυνοι.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινηθούν στο οδικό δίκτυο της περιοχής, και να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα, και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.

Tags

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΟΡΕΙΝΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα