Πυκνή ομίχλη και κατολισθήσεις πετρών και βράχων στα ορεινά - Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Λόγω ελαφριάς χιονόπτωσης που σημειώθηκε χθες βράδυ στις κορυφές του Τροόδους, υπήρξαν κατολισθήσεις πετρών και βράχων στους δρόμους της περιοχής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αυτή τη στιγμή στις κορυφές του Τροόδους, επικρατεί πυκνή ομίχλη ενώ οι δρόμοι έχουν καταστεί ολισθηροί και επικίνδυνοι.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινηθούν στο οδικό δίκτυο της περιοχής, και να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα, και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.