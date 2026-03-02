Αφθώδης πυρετός, μια ενδεχόμενη οικονομική απειλή για την ύπαιθρο

Η εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στην Κύπρο επαναφέρει στο προσκήνιο έναν από τους πιο σοβαρούς κινδύνους για τον πρωτογενή τομέα και κατ' επέκταση, για την ευρύτερη οικονομία της χώρας. Ο αφθώδης πυρετός αν και δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, οι οικονομικές του συνέπειες μπορεί να αποδειχθούν καταστροφικές, ιδίως για μια χώρα όπου η κτηνοτροφία αποτελεί κρίσιμο πυλώνα της αγροτικής παραγωγής και των εξαγωγών.

Η κυπριακή ύπαιθρος δεν είναι αντιμέτωπη μόνο με κτηνιατρικό πρόβλημα. Αντιμετωπίζει μια πολυεπίπεδη οικονομική πρόκληση, με άμεσες απώλειες εισοδήματος, αυξημένο δημοσιονομικό κόστος και σοβαρούς κινδύνους για τη διεθνή εμπορική εικόνα της χώρας.

Ο αφθώδης πυρετός χαρακτηρίζεται από υψηλό πυρετό, πληγές στο στόμα και στα πόδια των ζώων, δυσκολία στη σίτιση και στην κίνηση. Το αποτέλεσμα είναι δραματική πτώση της παραγωγής γάλακτος και σημαντική μείωση της σωματικής κατάστασης των ζώων που προορίζονται για παραγωγή κρέατος. Σε περιπτώσεις εκτεταμένης εξάπλωσης, οι Αρχές αναγκάζονται να προχωρήσουν σε μαζικές θανατώσεις κοπαδιών για τον περιορισμό της νόσου.

Για τους κτηνοτρόφους, αυτό μεταφράζεται σε άμεση απώλεια εισοδήματος. Η απώλεια ενός παραγωγικού ζώου δεν επηρεάζει μόνο την τρέχουσα περίοδο, αλλά και το μελλοντικό δυναμικό του κοπαδιού. Η αναπλήρωση απαιτεί χρόνο, κεφάλαιο και συχνά νέο δανεισμό, επιβαρύνοντας περαιτέρω την οικονομική βιωσιμότητα των μονάδων.

Η παραγωγή γάλακτος, βασική πρώτη ύλη για τα κυπριακά τυροκομικά προϊόντα, επηρεάζεται άμεσα. Σε μια περίοδο που το κόστος ζωοτροφών και ενέργειας παραμένει υψηλό, μια επιδημία αφθώδους πυρετού λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής των πιέσεων.

Η σημασία του προβλήματος γίνεται ακόμη πιο έντονη αν ληφθεί υπόψη ο ρόλος του χαλλουμιού στην κυπριακή οικονομία. Το χαλλούμι, κατοχυρωμένο ως ΠΟΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας, με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε ετήσιες πωλήσεις.

Η παραγωγή του βασίζεται σε αιγοπρόβειο και σε ορισμένες περιπτώσεις, αγελαδινό γάλα. Οποιαδήποτε διαταραχή στην επάρκεια γάλακτος έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στη μεταποίηση, στις εξαγωγές και τελικά στο εμπορικό ισοζύγιο.

Σε περίπτωση εκτεταμένης επιδημίας, ο κίνδυνος δεν περιορίζεται στη μείωση της παραγωγής. Υπάρχει πάντα ο φόβος επιβολής περιορισμών ή αυστηρότερων ελέγχων από εισαγωγικές χώρες. Ακόμη και αν τα προϊόντα δεν θεωρούνται επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, η φήμη μιας χώρας ως «ασφαλούς παραγωγού» μπορεί να κλονιστεί. Σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά, η εμπιστοσύνη είναι εξίσου σημαντική με την ποιότητα.

Η διαχείριση

Η διαχείριση μιας επιδημίας αφθώδους πυρετού απαιτεί άμεση κινητοποίηση κρατικών μηχανισμών: κτηνιατρικοί έλεγχοι, απολυμάνσεις, επιβολή ζωνών καραντίνας, έλεγχοι μετακινήσεων, ενίσχυση των συνοριακών επιτηρήσεων. Όλα αυτά έχουν κόστος.

Παράλληλα, το κράτος καλείται να αποζημιώσει τους κτηνοτρόφους για τα ζώα που θανατώνονται υποχρεωτικά. Οι αποζημιώσεις είναι αναγκαίες για να αποτραπεί η οικονομική κατάρρευση των εκμεταλλεύσεων, ωστόσο επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Σε περίοδο δημοσιονομικής πειθαρχίας, τέτοιες έκτακτες δαπάνες περιορίζουν τη δυνατότητα επενδύσεων σε άλλους τομείς.

Επιπλέον, η ανασυγκρότηση του ζωικού κεφαλαίου απαιτεί χρηματοδοτικά εργαλεία, επιδοτήσεις και πιθανώς πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Η καθυστέρηση στην αποκατάσταση της παραγωγής ενδέχεται να δημιουργήσει μακροχρόνια κενά στην αγορά.

Ο πρωτογενής τομέας δεν λειτουργεί απομονωμένα. Γύρω από την κτηνοτροφία αναπτύσσεται ένα ευρύ πλέγμα δραστηριοτήτων: παραγωγοί ζωοτροφών, μεταφορείς, σφαγεία, γαλακτοβιομηχανίες, εξαγωγικές εταιρείες.

Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις ζώων και προϊόντων επηρεάζουν ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Καθυστερήσεις, αυξημένα κόστη μεταφοράς και αβεβαιότητα ως προς τις παραδόσεις δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν με περιορισμένα περιθώρια κέρδους.

Εάν η κρίση παραταθεί, δεν αποκλείεται να υπάρξουν ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα κρέατος και γαλακτοκομικών στην εγχώρια αγορά. Σε μια κοινωνία που ήδη αντιμετωπίζει πιέσεις από τον πληθωρισμό, μια τέτοια εξέλιξη θα επιβαρύνει τα νοικοκυριά και θα ενισχύσει τις κοινωνικές ανισότητες.

Η κτηνοτροφία αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος για πολλές αγροτικές περιοχές της Κύπρου. Η συρρίκνωση του ζωικού κεφαλαίου και η οικονομική αβεβαιότητα ενδέχεται να οδηγήσουν σε παύση λειτουργίας μικρών μονάδων που δεν διαθέτουν επαρκή αποθεματικά.

Η απώλεια θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο έχει διπλή διάσταση: οικονομική και δημογραφική. Η ερήμωση αγροτικών περιοχών, η μετακίνηση νέων προς τα αστικά κέντρα και η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού επιδεινώνουν ένα ήδη υπαρκτό πρόβλημα βιωσιμότητας.

Η Ευρώπη έχει βιώσει σοβαρές κρίσεις αφθώδους πυρετού στο παρελθόν, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ξέσπασμα στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2001, που κόστισε δισεκατομμύρια λίρες και οδήγησε στη θανάτωση εκατομμυρίων ζώων. Τα γεγονότα εκείνα κατέδειξαν πόσο γρήγορα μια ζωονόσος μπορεί να μετατραπεί σε εθνική οικονομική κρίση.

Για την Κύπρο, το μάθημα είναι σαφές: η πρόληψη είναι πολύ φθηνότερη από την αποκατάσταση. Η ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας, η αυστηρή τήρηση πρωτοκόλλων στις μονάδες και η συνεχής επιμόρφωση των παραγωγών αποτελούν επένδυση, όχι κόστος.

Σχεδιασμός ανθεκτικότητας

Η τρέχουσα συγκυρία αναδεικνύει την ανάγκη για έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό ανθεκτικότητας του πρωτογενούς τομέα. Αυτό περιλαμβάνει δημιουργία ταμείου έκτακτης ανάγκης για ζωονόσους, ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με προσωπικό και τεχνολογικά μέσα, ψηφιακή ιχνηλασιμότητα ζωικού κεφαλαίου για ταχύτερο εντοπισμό κρουσμάτων και κίνητρα για ασφαλιστική κάλυψη των μονάδων.

Παράλληλα, απαιτείται ενεργή διπλωματική διαχείριση για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των εμπορικών εταίρων. Η διαφάνεια και η ταχεία ενημέρωση των διεθνών αγορών μειώνουν τον κίνδυνο υπερβολικών ή αδικαιολόγητων περιορισμών.