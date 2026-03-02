Ο ΟΠΕΚ+ αυξάνει την παραγωγή πετρελαίου

Βασικά μέλη του καρτέλ πετρελαίου ΟΠΕΚ+ ανακοίνωσαν την Κυριακή μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν που πυροδότησαν αντίποινα από την Τεχεράνη σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Η οκταμελής ομάδα V8 στη συμμαχία, η οποία περιλαμβάνει τους κορυφαίους παραγωγούς πετρελαίου, τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία - καθώς και πολλά κράτη του Κόλπου που επλήγησαν από τις πυραυλικές επιθέσεις της Τεχεράνης - δήλωσε ότι συμφώνησε σε μια «προσαρμογή παραγωγής» 206.000 βαρελιών την ημέρα (bpd).

«Αυτή η προσαρμογή θα εφαρμοστεί τον Απρίλιο», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

Το κείμενο δεν αναφέρεται το ξέσπασμα της σύγκρουσης στο Ιράν, αλλά επικαλείται «σταθερές παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές και τρέχοντα υγιή θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς» ως λόγους για την αύξηση.

Πριν τη συνάντηση του Σαββατοκύριακου, οι ειδικοί είχαν προβλέψει μια πιο μέτρια αύξηση 137.000 bpd.

Ωστόσο, ο Χόρχε Λεόν, αναλυτής της Rystad Energy, προειδοποίησε ότι η συμφωνηθείσα αύξηση ενδεχομένως δεν ήταν αρκετά μεγάλη για να αποτρέψει την πρόκληση απότομης αύξησης των τιμών του πετρελαίου από τη σύγκρουση στο Ιράν όταν ανοίξει η διαπραγμάτευση τη Δευτέρα.

«Εάν το πετρέλαιο δεν μπορεί να διασχίσει το Ορμούζ, επιπλέον 206.000 βαρέλια την ημέρα κάνουν ελάχιστα για να χαλαρώσουν την αγορά», δήλωσε ο Λεόν, υποστηρίζοντας ότι «ο κίνδυνος εφοδιαστικής και διαμετακόμισης έχει μεγαλύτερη σημασία από τους στόχους παραγωγής αυτή τη στιγμή».

Η κίνηση του ΟΠΕΚ+ «είναι απίθανο να ηρεμήσει τις αγορές», είπε. «Οι τιμές θα ανταποκριθούν στις εξελίξεις στον Κόλπο και στην κατάσταση των ροών ναυτιλίας, όχι σε μια σχετικά μικρή αύξηση της παραγωγής».

Πηγή: ΚΥΠΕ