Χιονόπτωση και ομίχλη επηρεάζουν την διέλευση υπό όρους

Ανοικτοί υπό όρους οι δρόμοι Καρβουνά–Τροόδους, Πλατρών–Τροόδους και Προδρόμου–Τροόδους λόγω χιονόπτωσης

Υπό αυστηρούς όρους διεξάγεται η κυκλοφορία προς το Τρόοδος, καθώς σύμφωνα με την Αστυνομία, λόγω χιονόπτωσης οι δρόμοι Καρβουνά – Τροόδους, Πλατρών – Τροόδους και Προδρόμου – Τροόδους παραμένουν ανοικτοί μόνο για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή/και με κίνηση στους τέσσερις τροχούς.

Την ίδια ώρα, στην περιοχή επικρατεί πυκνή ομίχλη με περιορισμένη ορατότητα, με τις Αρχές να καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας και να κινούνται με αναμμένα τα φώτα πορείας.

