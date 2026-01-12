Κομισιόν: Ανοιχτό το ενδεχόμενο απευθείας συνομιλιών με Πούτιν, ωστόσο «δεν είμαστε ακόμη εκεί»

«Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά για την ειρήνη στην Ουκρανία. Η ειρήνη στην Ουκρανία εξαρτάται από έναν και μόνο άνθρωπο. Και αυτός είναι, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ο Πρόεδρος Πούτιν,» δήλωσε τη Δευτέρα η επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν, Πάουλα Πίνιο, απαντώντας σε ερωτήσεις των διαπιστευμένων δημοσιογράφων σχετικά με τις γαλλο-ιταλικές προσπάθειες να αναγνωριστεί η αναγκαιότητα απευθείας διαλόγου με τη Ρωσία για να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η κ. Πίνιο συνέχισε, λέγοντας ότι «προφανώς, κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξουν συνομιλίες και με τον Πρόεδρο Πούτιν». Ωστόσο, πρόσθεσε πως «προς το παρόν, δυστυχώς, δεν βλέπουμε καμία ένδειξη από τον Πρόεδρο Πούτιν ότι είναι έτοιμος να εμπλακεί σε τέτοιες συνομιλίες, δεν είμαστε ακόμη εκεί».

Παραπέμποντας στους άμεσα ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους, πρόσθεσε πως «εδώ και μήνες προσπαθούμε να δούμε αν μπορεί να υπάρξει επιτέλους μια συνάντηση με αυτούς που εμπλέκονται άμεσα, και αυτό είναι ο Πρόεδρος Ζελένσκι και ο Πρόεδρος Πούτιν. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό – και αυτό δεν οφείλεται στον Πρόεδρο Ζελένσκι, ο οποίος έχει δηλώσει πολλές φορές ότι είναι έτοιμος» είπε η εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Αρνούμενη να κάνει «εικασίες για το πότε, το πώς και το ποιοι» η κ. Πίνιο πρόσθεσε ότι η Επιτροπή εύχεται να φτάσουμε στη συζήτηση, «γιατί η ειρήνη στην Ουκρανία εξαρτάται από εκείνον που διέλυσε μια μέχρι τότε ειρηνική χώρα».

Παράλληλα, τόσο η Γαλλία που ξεκίνησε τη συζήτηση στο δείπνο της Ευρωπαϊκής Συνόδου της 18ης Δεκεμβρίου 2025, όσο και η Ιταλία, πιέζουν για απευθείας διαπραγματεύσεις της ΕΕ με το Κρεμλίνο. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε μετά τη συνεδρίαση της “Συμμαχίας των Προθύμων” στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα, ότι ελπίζει να μιλήσει με τον Πούτιν «εντός των επόμενων εβδομάδων». Από την πλευρά της, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κάλεσε την ΕΕ να «μιλήσει στη Ρωσία με μία φωνή».

Από την πλευρά του, ο Πούτιν, κατηγορώντας επανειλημμένα τις ευρωπαϊκές χώρες ότι σαμποτάρουν τις αμερικανικές πρωτοβουλίες με «μη ρεαλιστικές απαιτήσεις», δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι θα ήταν ανοικτός σε συνομιλίες με την ΕΕ μόνο εφόσον αυτές «βασίζονται στην κατάσταση που διαμορφώνεται επί του πεδίου».

Βήματα προς τα εμπρός ωστόσο δεν έχουν γίνει ακόμη, με τον Πούτιν να έχει ήδη απορρίψει τα γαλλοβρετανικά σχέδια για αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία μετά τη λήξη του πολέμου. Η σχετική «δήλωση προθέσεων» υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα από Παρίσι, Λονδίνο και Κίεβο.

