Videogate: Στο μικροσκόπιο της έρευνας και ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα

Πέρα από τις παραιτήσεις, το πολιτικό και ηθικό σκέλος από τον σάλο που προκάλεσε η δημοσιοποίηση του βίντεο στην πλατφόρμα «Χ», με πρωταγωνιστές τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους τέως (πλέον) διευθυντή του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον πρώην υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη και τον Γιώργο Χρυσοχόο, διευθύνοντα σύμβουλο της Cyfield, υπάρχουν και οι ποινικές πτυχές. Κατά πόσο δηλαδή δύναται, είτε μέσω του περιεχομένου του βίντεο, είτε μέσω άλλου μαρτυρικού υλικού να στοιχειοθετηθούν ποινικά αδικήματα. Η ποινική διερεύνηση σε υποθέσεις τέτοιας φύσεως, είναι αδήριτη ανάγκη, ώστε να δοθεί άπλετο φως και κάθε πτυχή.

Νομικοί μιλώντας στον «Π» ανέφεραν ότι πρόκειται για μια σαφώς πολύ δύσκολη εξίσωση, καθώς, μπορεί να υπάρχει το έδαφος για ποινική διερεύνηση συγκεκριμένων αδικημάτων, ωστόσο, από τη διερεύνηση μέχρι τη στοιχειοθέτηση και την απόδειξη των κατηγοριών σε δικαστήριο, ο δρόμος είναι μακρύς. Σε κάθε περίπτωση, ανέφεραν, θα μπορούν να λεχθούν περισσότερα, όταν ολοκληρωθεί η ποινική έρευνα, αναλόγως, βεβαίως, και του μαρτυρικού υλικού που θα εξασφαλιστεί.

Η Νομική Υπηρεσία ενημέρωσε χθες, μέσω ανακοίνωσης, ότι η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη θα εξετάσει και την ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων. «Με οδηγίες της ηγεσίας της Νομικής Υπηρεσίας, η ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας εξετάζει το ζήτημα της υβριδικής δραστηριότητας κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και το περιεχόμενο του βίντεο ως προς ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων» ενημέρωσε η Νομική Υπηρεσία αναφέροντας επίσης ότι έτυχαν ενημέρωσης για την πορεία των ερευνών από τον αρχηγό Αστυνομίας.

Για την υπό διερεύνηση υπόθεση έχει ήδη δώσει κατάθεση ο Γιώργος Λακκοτρύπης, ενώ όπως ενημέρωσε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους στην ανάρτησή του μέσω της οποίας κοινοποίησε την απόφαση για παραίτησή του, και ο ίδιος έχει δώσει κατάθεση στην Αστυνομία. Για κατάθεση αναμένεται επίσης να κληθεί τις επόμενες ημέρες και ο Γιώργος Χρυσοχόος. Οι έρευνες από την ανακριτική ομάδα θα επεκταθούν και σε άλλες πτυχές, όχι μόνο στο βίντεο και στο περιεχόμενό του.

Σε σχέση με την πορεία των ερευνών ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, ανέφερε στο ΚΥΠΕ, πως η Αστυνομία δεν κινείται στο αόριστο για να βρει κάτι, καθώς υπάρχει μια κατεύθυνση, η οποία δεν είναι προς δημοσιοποίηση καθώς τα δεδομένα αλλάζουν ανά πάσα στιγμή. Σημείωσε ότι, πρόκειται για μια πολύ δύσκολη περίπτωση και πολύ σοβαρή. Πρόσθεσε ότι, οι εξετάσεις συνεχίζονται και πως στο παρόν στάδιο διερευνάται το επίμαχο βίντεο για να διαπιστωθεί η γνησιότητά του, οι παρεμβάσεις οι οποίες μπορεί να έχει τύχει, ο λογαριασμός που αναρτήθηκε, η αυθεντικότητα αυτού του λογαριασμού, η διαδρομή του, από πού ανέβηκε και πώς έγινε η ανάρτησή του.

Ο νομικός Σίμος Αγγελίδης σε χθεσινές του τοποθετήσεις στο ΡΙΚ και στον Alpha ανέφερε ότι από το περιεχόμενο του βίντεο προκύπτει εύλογη υποψία και πρέπει να διερευνηθούν αδικήματα που αφορούν, τον δεκασμού δημοσίου λειτουργού, επηρεασμού αρμόδιας Αρχής, δωροληψίας, κατάχρησης εξουσίας, νομιμοποίησης εισόδων από παράνομες δραστηριότητες, πιθανή παραβίαση του περί πρόληψης της διαφθοράς νόμου, πιθανή παραβίαση του εκλογικού νόμου, παραβίαση του νόμου για τις στρατηγικές αναπτύξεις, του κέντρου εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και του ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων και παραβίαση του νόμου που αφορά τους λομπίστες. Πρέπει επίσης να διερευνηθεί και κατά πόσο έχουν παραβιαστεί άρθρα του νόμου για τον ανεξάρτητο φορέα.

Αδικήματα για ποιους;

Από τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής, δηλαδή το βίντεο, το περιεχόμενο και τους πρωταγωνιστές, διαχωρίζονται τα αδικήματα που δύναται να εξεταστούν, πρώτα για τον τέως διευθυντή του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας και έπειτα για τους άλλους δύο, Γιώργος Λακκοτρύπη και Γιώργο Χρυσοχόο. Αν και είχαν εκφραστεί απόψεις ότι για τους δύο τελευταίους, ως ιδιώτες δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να «καλύπτει» την ποινική διερεύνηση τέτοιας φύσεως αδικημάτων, νομικοί εξήγησαν στον «Π» ότι στον περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικός) Νόμος του 2000 (Ν. 23(III)/2000), υπάρχουν άρθρα τα οποία επιτρέπουν διερεύνηση συγκεκριμένων αδικημάτων.

Εξετάστηκε από την Αρχή

Κάτω από το μικροσκόπιο και της Αρχής κατά της Διαφθοράς τέθηκε το βίντεο που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα «Χ» από λογαριασμό με το όνομα Emily Thomson. Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωσή της η Αρχή κατά της Διαφθοράς, «δεν επιτρέπεται να διεξαγάγει οποιαδήποτε έρευνα εφόσον έχει ήδη αρχίσει ποινική διερεύνηση από τη Νομική Υπηρεσία ή την Αστυνομία σε σχέση με το επίμαχο βίντεο». Προσθέτει πως εκείνο που θα πράξει είναι να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη Νομική Υπηρεσία για τις οποιεσδήποτε εξελίξεις καθώς και να παράσχει οποιαδήποτε συνδρομή σε διερεύνηση ποινικών πτυχών της νομοθεσίας του Lobbying. Η Αρχή αναφέρει πως παρακολουθεί ευθύς εξαρχής όλες τις εξελίξεις οι οποίες προέκυψαν από τη στιγμή της δημοσιοποίησης του εν λόγω βίντεο. Όπως σημειώνει, σε συνεδρία μελών και λειτουργών της Αρχής μελετήθηκε λεπτομερώς το επίμαχο βίντεο, ενώ επισημαίνει πως είναι γεγονός ότι πάρα πολλοί, πολιτικοί αλλά και πολίτες ζητούν από την Αρχή όπως προβεί σε αυτεπάγγελτη έρευνα για το περιεχόμενό του. Εκείνο που διαπιστώνει η ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς είναι ότι η Νομική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα για ποινική διερεύνηση πτυχών του βίντεο. Όπως σημειώνει περαιτέρω, δυνάμει της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της, η Αρχή δεν επιτρέπεται να διεξαγάγει οποιαδήποτε έρευνα εφόσον έχει ήδη αρχίσει ποινική διερεύνηση από τη Νομική Υπηρεσία ή την Αστυνομία. «Εκείνο που θα πράξει η Αρχή είναι να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη Νομική Υπηρεσία για τις οποιεσδήποτε εξελίξεις. Επιπρόσθετα, είμαστε πρόθυμοι να παράσχουμε οποιαδήποτε συνδρομή σε διερεύνηση ποινικών πτυχών της νομοθεσίας του Lobbying, εφόσον η Αρχή είναι η μόνη αρμόδια για την εφαρμογή της», προστίθεται στην ανακοίνωση. Καταλήγοντας, η Αρχή δηλώνει πως δεν προτίθεται να προβεί σε οποιεσδήποτε δηλώσεις.

«Απειλή για δημοκρατίες»

Περίεργη χαρακτήρισε τη χρονική συγκυρία δημοσίευσης των βίντεο στην Κύπρο, ο Έλληνας κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη προβεί στις σχετικές ενέργειες προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση και αναμένονται τα σχετικά πορίσματα. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «η χρονική συγκυρία ταυτίζεται περιέργως με την κυπριακή προεδρία. Σε κάθε περίπτωση οι υβριδικές απειλές συνιστούν απειλή για τις δημοκρατίες».