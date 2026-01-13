Σε εκχιονισμό δρόμων προχωρεί το Τμήμα Δασών - Έκλεισαν τα μονοπάτια της φύσης στο Τρόοδος (φωτογραφίες+βίντεο)

Το χιόνι στα ψηλότερα ορεινά έφτασε τους 26 πόντους και σε αρκετές περιοχές οι δρόμοι καλύφθηκαν πλήρως, με αποτέλεσμα το Τμήμα Δασών να βγει στο βουνό με πυροσβεστικά και τρακτέρ για να ανοίξει περάσματα και να διευκολύνει τη μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών.





Σε ανακοίνωση το Τμήμα Δασών αναφέρει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για διευκόλυνση της διακίνησης του κοινού στις ορεινές περιοχές και παρακαλεί τους επισκέπτες να διατηρούν τις περιοχές αυτές καθαρές και να αποφεύγουν ενέργειες που προκαλούν ζημιά στο περιβάλλον, στη χλωρίδα και στην πανίδα.

Το Τμήμα Δασών αναφέρει ότι δείγμα του κοινωνικού έργου και της προσφοράς του Τμήματος είναι και η διάνοιξη των δρόμων στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους από τα χιόνια, με πυροσβεστικά οχήματα τα οποία μετατρέπονται σε εκχιονιστικά και στις περιοχές γύρω από την Ιερά Μονή Κύκκου και του Σταυρού της Ψώκας σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιων Έργων.

Επίσης, αναφέρει ότι γεωργικοί ελκυστήρες οι οποίοι αποκτήθηκαν από το Τμήμα Δασών, αξιοποιώντας πόρους από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχουν εφοδιαστεί επίσης με τον κατάλληλο εξοπλισμό έτσι που να μπορούν να χρησιμοποιούνται ως εκχιονιστικά.

Με την ευκαιρία αυτή και με αφορμή τις εξορμήσεις του κοινού στις ορεινές χιονισμένες περιοχές, το Τμήμα Δασών αναφέρει ότι η εναπόθεση ή συσσώρευση σκυβάλων σε κρατικό δάσος συνιστά αδίκημα το οποίο σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο του 2012 τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή με πρόστιμο μέχρι € 5.000,00 ή και τις δύο ποινές μαζί.

Επίσης, αναφέρει ότι οποιοσδήποτε οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα οποιουδήποτε τύπου εκτός δασικού δρόμου προκαλώντας ζημιά στη δασική βλάστηση και/ή το έδαφος, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις ίδιες ποινές.

Τέλος, το Τμήμα Δασών προτρέπεται το κοινό που διακινείται στις περιοχές αυτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, να χρησιμοποιεί κατάλληλα οχήματα και να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες της Αστυνομίας.

Κλειστά τα μονοπάτια της φύσης στο Τρόοδος

Κλειστά από τις 13/1/2026 και μέχρι νεωτέρας θα παραμείνουν τα μονοπάτια της φύσης στην περιοχή Τροόδους και σε άλλες ορεινές περιοχές, λόγω κινδύνων που ελλοχεύουν για τους επισκέπτες, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το Τμήμα Δασών.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι, λόγω έντονης διάβρωσης, κατολισθήσεων και χιονοπτώσεων στην περιοχή του Τροόδους, αλλά και λόγω παγετού, συνολικά 15 μονοπάτια θα παραμείνουν κλειστά, καθώς η χρήση τους κάτω από αυτές τις συνθήκες εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας και αποπροσανατολισμού.

Η ανακοίνωση αφορά στο Μονοπάτι Λιβάδι (κυκλικό - κατάλληλο για τροχοκάθισμα), στο Μονοπάτι Άρτεμις (κυκλικό), στο Μονοπάτι Αταλάντη (κυκλικό), στο Μονοπάτι Περσεφόνη (γραμμικό), στο Μονοπάτι Καληδόνια (γραμμικό), στο Μονοπάτι Ψηλό Δέντρο – Πουζιάρης (κυκλικό), στο Μονοπάτι Κάτω Αμίαντος – Λούματα των Αετών (γραμμικό), στο Μονοπάτι Κάμπος του Λιβαδιού (κυκλικό), στο Μονοπάτι Μνήματα Πισκόπων (γραμμικό), στο Μονοπάτι Καννούρες – Άγιος Νικόλαος Στέγης (γραμμικό), στο Μονοπάτι Φράγμα Προδρόμου – Σταυρούλια (γραμμικό), στο Μονοπάτι Πρόδρομος- Ζουμί (γραμμικό), στο Μονοπάτι Ε4 (Περιοχή Τροόδους), στο Μονοπάτι Μαδαρή – Δόξα σοι ο Θεός (γραμμικό) και στο Μονοπάτι Τεισιά της Μαδαρής (κυκλικό).