Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι οδηγοί ταξί στη Λάρνακα- Ανοιχτό το ενδεχόμενο επ’ αόριστον απεργίας

Τετράωρη στάση εργασίας από τις επτά μέχρι τις έντεκα το πρωί πραγματοποίησαν σήμερα οι οδηγοί ταξί στο αεροδρόμιο Λάρνακας για "λόγους επαγγελματικής επιβίωσης", όπως αναφέρουν.

Οι οδηγοί ταξί στο αεροδρόμιο Λάρνακας, διαμαρτύρονται γιατί, όπως λένε, παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις με την Αρχή Αδειών και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, «στην πράξη δεν υλοποιήθηκε απολύτως καμία ουσιαστική ενέργεια» και κάνουν λόγο για «ανεξέλεγκτη δράση των εφαρμογών μεταφοράς επιβατών, ιδιαίτερα στον χώρο του αεροδρομίου Λάρνακας».

Αναφέρουν πως έχουν δυο «σαφείς και αδιαπραγμάτευτες» απαιτήσεις. Συγκεκριμένα, ζητούν «άμεση και πλήρη αποκοπή του σήματος και της δραστηριότητας όλων των εφαρμογών από το αεροδρόμιο Λάρνακας εκτός της επαρχίας που είναι η Άδεια Οδικής Χρήσης (εκτός Λάρνακας) και αυστηρή και καθολική τήρηση της έδρας ταξί από όλες τις εφαρμογές, χωρίς εξαιρέσεις, παραθυράκια ή ερμηνείες κατά το δοκούν».

Οι οδηγοί ταξί απαιτούν επίσης την "εφαρμογή του νόμου και την αποκατάσταση της νομιμότητας», και σημειώνουν πως «η ευθύνη για όσα θα ακολουθήσουν θα βαραίνει αποκλειστικά όσους γνώριζαν την κατάσταση και επέλεξαν να μην πράξουν».

Ο Γιώργος Μακρής, εκπρόσωπος Τύπου της Επαρχιακής Επιτροπής Ταξί Λάρνακας ανέφερε πως διεκδικούν «ισότητα, δικαιοσύνη νομιμότητα». Σημείωσε πως «δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο τίποτα λιγότερο και δεν κάνουμε πίσω σε καμία παρανομία».

Ο κ. Μακρής ανέφερε πως «σε περίπτωση που δεν υπάρξουν άμεσες και ουσιαστικές ενέργειες από τις αρμόδιες αρχές, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί 24ωρη απεργία. Αν δεν δοθούν λύσεις, μετά την παρέλευση μιας εβδομάδας και συγκεκριμένα στις 28 Ιανουαρίου, θα προχωρήσουμε σε επ αόριστον απεργία», ανέφερε.

Σημείωσε πως «οι οδηγοί ταξί δεν συγκρούονται με το κράτος αλλά ζητούν την παρέμβαση του κράτους».

Ο κ. Μακρής ανέφερε πως «οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που υπάρχουν δραστηριοποιούνται κάνοντας παράνομη χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων, ενώ στο σύνολο τους δεν σέβονται την θεσμοθετημένη έδρα των ταξί κατά τον νόμο και σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής Αδειών της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Ο κ. Μακρής σημείωσε πως «δεν είμαστε ενάντια στις πλατφόρμες και στις εφαρμογές και στην εξέλιξη, αλλά αυτό που συμβαίνει για εμάς δεν είναι καινοτομία είναι παρανομία. Θέλουμε και ζητάμε την βοήθεια του κράτους να εφαρμοστεί ο νόμος από όλες τις εφαρμογές και από όλους τους εμπλεκόμενους στον χώρο του επαγγέλματος μας. Θέλουμε ισονομία, δικαιοσύνη ισότητα νομιμότητα. Για εμάς η νομιμότητα δεν είναι επιλογή ούτε δικαίωμα είναι υποχρέωση και σε αυτή την υποχρέωση όποιοι δεν συμμορφώνονται επιθυμούμε το κράτος μέσα από τα θεσμοθετημένα του όργανα να βοηθήσουν να θεραπευτεί αυτό το πρόβλημα», είπε.

Ο κ. Μακρής ανέφερε πως «υπάρχει αδράνεια στο συγκεκριμένο θέμα και η αδράνεια μεγαλώνει την αδικία, την ανισότητα και την παρανομία».

Σημείωσε πως «βρισκόμαστε στο Αεροδρόμιο Λάρνακας στην πύλη εισόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας που αυτή την στιγμή έχει γίνει κέντρο ανομίας. Θέλουμε να θεραπευτεί, θέλουμε εποπτεία, θέλουμε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών να βρίσκεται επί μονίμου βάσεως εδώ πέρα να δημιουργηθεί έδρα να μπορούν να ελέγχονται για να σταματήσουν αυτές οι παραβάσεις και παραβιάσεις».

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Μακρής ανέφερε πως «η πραγματικότητα είναι πως κάθε χρόνο παρατηρούμε μείωση στο εισόδημα μας της τάξης του 40% για να μην πω περισσότερο. Δυστυχώς δεν βλέπουμε αύξηση βλέπουμε μείωση».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν ικανοποιεί τους οδηγούς ταξί η ανακοίνωση της Αρχής Αδειών η οποία αφού «εξέφρασε έκπληξη και προβληματισμό για τις απεργιακές κινητοποιήσεις που ανακοινώθηκαν από την ΠΟΑΤ, σημείωσε πως «θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να λειτουργήσει διαμεσολαβητικά και υποστηρικτικά, προωθώντας αλλαγές στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο» ο κ. Μακρής απάντησε αρνητικά.

«Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Πράγματι έχει προωθηθεί μια τροποποίηση της άδειας οδικής χρήσης για την παραλαβή voucher όπως γράφουν και οι ίδιοι έχουν αλλάξει τις ώρες. Το θέμα είναι ποιος θα το ελέγξει αυτό; Το πρόβλημα μας είναι ότι είναι ανεξέλεγκτο είτε 3 ώρες είτε 33 δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως. Δεν ελέγχεται. Θέλουμε τα εποπτικά όργανα του κράτους να έλθουν και να ελέγχουν δεν γίνεται διαφορετικά είναι οι μόνοι που μπορούν να ελέγξουν θεσμοθετημένα, νομικά κατοχυρωμένα έχουνε εξουσία. Συνεπώς όποια αλλαγή και να γίνει χωρίς εποπτεία δεν είναι αλλαγή δεν είναι πρόοδος», ανέφερε.