Λάρνακα: Εμπόδια στο έργο της ανάπλασης του παλιού νοσοκομείου - Διαφωνίες εντός του δημοτικού συμβουλίου

Έντονο προβληματισμό και μεγάλη ανησυχία προκαλεί στον Δήμο Λάρνακας η νέα καθυστέρηση που προκύπτει σε σχέση με τη μετακίνηση των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από το κτήριο του παλιού νοσοκομείου της πόλης. Και τούτο διότι χωρίς τη μετακόμιση του Υγειονομείου δεν μπορεί να γίνει εφικτή η έναρξη των έργων για ανάπλαση του ιστορικού κτηρίου, έτσι ώστε να μετατραπεί σε νέο δημοτικό μέγαρο της Λάρνακας, σύμφωνα με την απόφαση της δημοτικής Αρχής.

Ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, δήλωσε χθες στον «Π» ότι η τελευταία επίσημη ενημέρωση που έχει, μέσω γραπτής επιστολής, από το Υπουργείο Υγείας είναι πως η μετακόμιση των Υγειονομικών Υπηρεσιών θα γίνει εφικτή μέχρι τα τέλη ερχόμενου Μαρτίου, παρ' όλο που οι προηγούμενες διαβεβαιώσεις έκαναν λόγο για μεταφορά του Υγειονομείου έως το τέλος του 2025… Μετά την εξέλιξη αυτή, γίνεται αντιληπτό ότι το έργο ανάπλασης του παλιού νοσοκομείου παίρνει νέα παράταση και πάει ακόμα πιο πίσω. Υπάρχει ειλημμένη απόφαση όπως οι Υγειονομικές Υπηρεσίες μεταφερθούν στο υφιστάμενο οίκημα της ΣΕΚ Λάρνακας, ωστόσο η παρατεταμένη καθυστέρηση που παρατηρείται στη μετακόμισή τους δημιουργεί σκεπτικισμό και αμφιβολίες, κατά πόσο το έργο ανάπλασης του παλιού νοσοκομείου και της μετατροπής του σε νέο δημοτικό μέγαρο θα γίνει τελικά εφικτό. Για σκοπούς πραγματοποίησης του έργου, ήδη έχουν μετακινηθεί από το παλιό νοσοκομείο οι Υπηρεσίες Υγείας του ΟΚΥπΥ, οι οποίες μεταφέρθηκαν (έστω και καθυστερημένα) στη νέα πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Το τελευταίο «αγκάθι» παραμένει η μετακόμιση του Υγειονομείου, γεγονός που προκαλεί πολλά ερωτηματικά γύρω από την πραγματοποίηση του έργου αυτού.

Δεν θέλουν το έργο

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, εντός του δημοτικού συμβουλίου Λάρνακας υπάρχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις, κατά πόσο θα ήταν προς όφελος της Λάρνακας το παλιό νοσοκομείο της πόλης, επί της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου, να μετατραπεί σε δημοτικό μέγαρο, αφού δύο δημοτικές ομάδες, του ΔΗΣΥ και του ΕΛΑΜ, έχουν εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις. Η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου, ωστόσο, τάσσεται υπέρ της υλοποίησης του έργου, με τον δήμαρχο Ανδρέα Βύρα να δηλώνει ότι, παρά τα πολλά εμπόδια που προκύπτουν, ο δήμος είναι αποφασισμένος να ολοκληρώσει το νέο δημοτικό μέγαρο στο συγκεκριμένο κτήριο. Ο Α. Βύρας είπε, επίσης, ότι, λόγω της νέας καθυστέρησης που έχει παρατηρηθεί στη μετακόμιση των Υγειονομικών Υπηρεσιών, έχει εξασφαλιστεί παράταση με τον επιτυχόντα προσφοροδότη-εργολάβο που υπέβαλε την προσφορά για ανάληψη του έργου, ενώ η χρηματοδότηση για την ανάπλαση του παλιού νοσοκομείου είναι εξασφαλισμένη με δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Τι προβλέπεται

Οι εργασίες ανάπλασης του παλιού νοσοκομείου εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν περίπου δύο χρόνια από την ημέρα έναρξής τους. Τα σχέδια προνοούν πλήρη αναπαλαίωση της διατηρητέας οικοδομής (κτίσμα της δεκαετίας του 1930) με γενικές συντηρήσεις, αποκατάσταση της αρχικής αυθεντικής μορφής της εξωτερικής τοιχοποιίας, ανακατασκευή και επιδιόρθωση επιχρισμάτων και συντήρηση και αποκατάσταση κουφωμάτων και δαπέδων. Θα γίνουν, ακόμα, εκτεταμένες εσωτερικές και εξωτερικές μετατροπές και προσθήκες. Επιπλέον, προβλέπεται διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων (σήμερα βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση), με διάφορες φυτεύσεις, με τη δημιουργία χώρων στάθμευσης και πρασίνου, την αναδιαμόρφωση υπαίθριου χώρου και κήπου και την τοποθέτηση υδάτινων επιφανειών και νέας περίφραξης.