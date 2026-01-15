«Αεροπορικός συναγερμός» στη Μέση Ανατολή - Το Ιράν κλείνει προσωρινά τον εναέριο του χώρο

Το Ιράν έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο του σε σχεδόν όλες τις πτήσεις, πλην των διεθνών και αυτών οι οποίες αναχωρούν από την Ισλαμική Δημοκρατία έχοντας εκ των προτέρων άδεια της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας της χώρας, ανέφερε μέσω X η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24 χθες Τετάρτη (σ.σ. είκοσι λεπτά μετά τα μεσάνυχτα ώρα Κύπρου).

Η Τεχεράνη εξέδωσε NOTAM (σ.σ. notice to airmen, «ειδοποίηση προς τους ιπταμένους»), με ισχύ για κάτι περισσότερο από δύο ώρες, κατά την ίδια πηγή.

Η ειδοποίηση αφαιρέθηκε λίγο πριν από τις 05:00 (ώρα Κύπρου), σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar24, που κατέγραψε πέντε πτήσεις ιρανικών αερομεταφορέων (Mahan Air, Yazd Air, AVA Airlines) ανάμεσα στις πρώτες που έγιναν κατόπιν.

Η Lufthansa θα παρακάμπτει τον εναέριο χώρο του Ιράν και του Ιράκ «μέχρι νεωτέρας»

Ο γερμανικός όμιλος αεροπορικών μεταφορών, Lufthansa, ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ότι τα αεροσκάφη των εταιρειών του θα παρακάμπτουν τον εναέριο χώρο του Ιράκ και του Ιράν «μέχρι νεωτέρας», με φόντο τις απειλές που απηύθυναν το τελευταίο διάστημα οι ΗΠΑ στις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο όμιλος — ο οποίος, πέρα από τον γερμανικό εθνικό αερομεταφορέα, συμπεριλαμβάνει επίσης τις Austrian, Brussels Airlines, Discover, Eurowings, Swiss και ITA Airways — εξήγησε σε ανακοίνωσή του ότι αποφάσισε τα αεροσκάφη του να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο των δυο κρατών «εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης στη Μέση Ανατολή».

Η Lufthansa αποφάσισε ακόμη ότι οι πτήσεις των αεροσκαφών της προς και από το Ισραήλ και την Ιορδανία θα γίνονται υπό μορφή ημερήσιων αποστολών ως τη Δευτέρα «εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης στη Μέση Ανατολή»· αυτό σημαίνει στην πράξη ότι τα πληρώματά της θα επιστρέφουν απευθείας, χωρίς να διανυκτερεύουν στις χώρες αυτές, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, που διευκρινίζει ότι κάποιες πτήσεις δεν αποκλείεται να ακυρωθούν.

Όταν επικοινώνησε μαζί τους το Γαλλικό Πρακτορείο, οι γερμανικές αρχές δεν έκαναν κάποιο σχόλιο για τις δικές τους συστάσεις ασφαλείας.

ΚΥΠΕ