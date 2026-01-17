Με βαθιά θλίψη ο Νεοκυπριακός Σύνδεσμος αποχαιρετά τον Γιώργος Βασιλείου, πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έναν πολιτικό ηγέτη που σφράγισε ανεξίτηλα τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου και άφησε πίσω του μια πολύτιμη παρακαταθήκη ήθους, οράματος και προοδευτικής σκέψης.

Σε ανακοίνωση του, ο Νεοκυπριακός Σύνδεσμος, αναφέρει ότι με πολιτικό θάρρος και ακλόνητη πίστη στη δημοκρατία, εργάστηκε για τον εκσυγχρονισμό του κράτους, την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία ενός κράτους για όλους τους πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς, ιδεολογικά στεγανά και μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Ξεχώρισε για την εντιμότητα, τη σεμνότητα και την απουσία κάθε σκιάς σκανδάλου από την πολιτική του διαδρομή.

Ιδιαίτερη, σημειώνεται, υπήρξε η συμβολή του στο Κυπριακό, όπου με επιμονή και διεθνή κύρος ανέδειξε την ανάγκη για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, βασισμένη στη συνύπαρξη και την ειρήνη.

Ξεχωριστό κεφάλαιο, στην προσφορά του Γιώργου Βασιλείου, όπως προστίθεται, αποτελεί η ίδρυση του Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σε μια περίοδο που το εγχείρημα ενός δημόσιου πανεπιστημίου συναντούσε έντονες αντιδράσεις, αμφισβητήσεις, πρακτικά και εθνικιστικά εμπόδια, ο ίδιος επέμεινε με όραμα και αποφασιστικότητα. Πίστεψε βαθιά στην ακαδημαϊκή ελευθερία, την αυτονομία και τη δύναμη της γνώσης ως μοχλό κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Χάρη στη δική του επιμονή, χιλιάδες νέοι απέκτησαν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση στον τόπο τους, ενώ δεκάδες επιστήμονες επέστρεψαν για να δημιουργήσουν στην Κύπρο. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα είναι για πάντα συνδεδεμένο με το όνομά του ως πολιτικού θεμελιωτή του.

Ο Νεοκυπριακός Σύνδεσμος εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά του και ιδιαίτερα στη σύζυγό του Ανδρούλλα Βασιλείου, καθώς και σε όλους όσοι συνεργάστηκαν και εμπνεύστηκαν από το έργο του. Τιμούμε τη μνήμη του Γιώργου Βασιλείου, κρατώντας ως παρακαταθήκη το ήθος, τη διορατικότητα και την ανιδιοτελή προσφορά που χαρακτήρισαν τη δημόσια πορεία του.