Στη σκιά του «πολέμου του καλίου»: Η διακριτική ζωή του Baumgertner στη Λεμεσό

Σε διαδικασία τυπικής ταυτοποίησης βρισκόταν μέχρι την Παρασκευή η σορός που εντοπίστηκε στην παραλία της Αυδήμου, με όλα τα στοιχεία που έχουν ενώπιόν τους οι Αρχές να συγκλίνουν ότι πρόκειται για τον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία Vladislav Baumgertner, ο οποίος αγνοείτο από τις 7 Ιανουαρίου. Όπως ανέφερε αστυνομική πηγή στον «Π», δεν αποκλείεται η σορός να ξεβράστηκε από τη θάλασσα, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτει εύλογη υπόνοια εγκληματικής ενέργειας. Η υπόθεση, ωστόσο, σημείωσε η ίδια πηγή, συνεχίζει να αξιολογείται με βάση τα ιατροδικαστικά και επιστημονικά δεδομένα, σημειώνοντας ότι η διαδικασία ταυτοποίησης μπορεί να διαρκέσει έως και επτά ημέρες, με βασικό εμπόδιο την κατάσταση των δειγμάτων γενετικού υλικού. Υπενθυμίζεται ότι η σορός εντοπίστηκε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου.

Παρά τα σενάρια που διακινούνται, η πηγή ξεκαθάρισε ότι, σε αυτή τη φάση, δεν υπάρχει στοιχείο που να συνδέει την υπόθεση με το άλλο πρόσφατο περιστατικό στη ρωσική πρεσβεία στη Λευκωσία. «Κάθε υπόθεση εξετάζεται από μόνη της και αποκλειστικά στη βάση πραγματικών δεδομένων». Πάντως, η Αστυνομία επιβεβαιώνει ότι το κινητό τηλέφωνο του Baumgertner εξέπεμψε για τελευταία φορά σήμα στην περιοχή Πισσουρίου, όπου ο 56χρονος είχε μεταβεί με ταξί, πριν χαθούν τα ίχνη του.

Ποιος ήταν ο Baumgertner

Ο Vladislav Baumgertner χαρακτηρίζεται από τη ρωσική ειδησεογραφική ιστοσελίδα «Meduza» ως «ένας από τους εξέχοντες Ρώσους κορυφαίους διευθυντές της δεκαετίας του 2010». Για χρόνια θεωρείτο από τους πιο αποτελεσματικούς μάνατζερ της ρωσικής επιχειρηματικής ελίτ, με έντονα τεχνοκρατικό προφίλ και ισχυρή αποδοχή από τις διεθνείς αγορές.

Σπούδασε μηχανικός στα Ουράλια και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη χρηματοοικονομική διοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η επαγγελματική του διαδρομή συνδέθηκε στενά με την Uralkali, έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ποτάσας παγκοσμίως. Από το 2005 ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και αργότερα του προέδρου της εταιρείας, σε μια περίοδο έντονης διεθνοποίησης και χρηματιστηριακής επέκτασης.

Υπό τη διοίκησή του, η Uralkali εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, υιοθέτησε σύγχρονες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και συγχωνεύθηκε με τη Silvinit, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στη διεθνή αγορά. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι πρώην συνεργάτες του τον περιέγραφαν ως αυστηρά ορθολογικό, με έμφαση στα αποτελέσματα και μικρή ανοχή σε πολιτικούς ή προσωπικούς συμβιβασμούς.

Ο «πόλεμος του καλίου»

Καθοριστική στιγμή στην πορεία του αποτέλεσε το 2013, με τον λεγόμενο «πόλεμο του καλίου». Τότε, η Uralkali αποφάσισε να αποχωρήσει από την Belarus Potash Company (BPC), το κοινό εμπορικό σχήμα με τη λευκορωσική Belaruskali, μέσω του οποίου ελεγχόταν μεγάλο μέρος της παγκόσμιας αγοράς ποτάσας. Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αναταράξεις στη διεθνή αγορά λιπασμάτων, οδηγώντας σε πτώση των τιμών και σε σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Baumgertner συνελήφθη στο Μινσκ μετά από αποτυχημένες συνομιλίες με τη λευκορωσική κυβέρνηση. Κατηγορήθηκε για κατάχρηση εξουσίας και κρατήθηκε σε προφυλάκιση, σε μια υπόθεση που έφερε ρήξη στις σχέσεις Μινσκ και Μόσχας, με έντονες διπλωματικές αντιδράσεις. Τελικά εκδόθηκε στη Ρωσία, τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό και η υπόθεση έκλεισε χωρίς τελική καταδίκη. Μετά τα γεγονότα εκείνα, αποχώρησε από την Uralkali και σταδιακά από την πρώτη γραμμή της δημόσιας επιχειρηματικής ζωής. Τα επόμενα χρόνια εργάστηκε σε άλλες μεγάλες εταιρείες, όπως η Global Ports, ενώ από το 2020 συνδέθηκε με εταιρεία διαχείρισης οικογενειακών γραφείων με έδρα την Κύπρο. Από την εικόνα που προκύπτει τόσο από διαδικτυακές αναζητήσεις όσο και από πληροφορίες της Αστυνομίας, ο Baumgertner φαίνεται ότι είχε επιλέξει μια ήσυχη και διακριτική ζωή στην Κύπρο, μακριά από τη δημόσια έκθεση και χωρίς εμφανή κοινωνική δραστηριότητα.