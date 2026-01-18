Τρεις οδικές συγκρούσεις λόγω οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης

Τρεις οδικές συγκρούσεις με κοινό παρονομαστή την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στις επαρχίες Λευκωσίας και Πάφου. Από τις συγκρούσεις δεν προέκυψε κάποιος σοβαρός τραυματισμός, ωστόσο η Αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις οδηγών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η πρώτη χρονικά σύγκρουση συνέβη γύρω στις 19:30 του Σαββάτου, στη λεωφόρο Δημοκρατίας, στον Άγιο Δομέτιο, στη Λευκωσία. Αυτοκίνητο που οδηγούσε 37χρονος κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε σε πάσσαλο οδικού φωτισμού, με αποτέλεσμα να προκληθούν ελαφρές υλικές ζημιές.

Σημειώνεται ότι ο 37χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης, με χαμηλότερη τελική ένδειξη 97μg%, αντί 9μg%. Ως εκ τούτου συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση.

Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στη 01.40 της Κυριακής, στον ίδιο δρόμο, συνέβη δεύτερη οδική σύγκρουση, με την εμπλοκή δύο οχημάτων. Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο που οδηγούσε 30χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με το εξ αντιθέτου ερχόμενο αυτοκίνητο, που οδηγούσε 27χρονος. Από τη σύγκρουση δεν σημειώθηκε οποιοσδήποτε τραυματισμός.

Επισημαίνεται ότι οι δύο οδηγοί υποβλήθηκαν σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης με θετική ένδειξη για τον 30χρονο και μηδενική για τον 27χρονο. Ο 30χρονος υποβλήθηκε και σε τελική εξέταση αλκοόλης, με χαμηλότερη ένδειξη 110μg% αντί 22μg%. Ο 30χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση.

Στην Πάφο, γύρω στις 03:00 της Κυριακής, αυτοκίνητο που οδηγούσε 48χρονος, στη λεωφόρο Μεσόγης, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρεξέκλινε της πορείας του με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε προστατευτικά στην άκρη του δρόμου και να ανατραπεί.

Ο 48χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα στο χέρι και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Στον 48χρονο διενεργήθηκε έλεγχος αλκοόλης, με χαμηλότερη τελική ένδειξη 37μg% αντί 22mg%.

Η Τροχαία Λευκωσίας και η Τροχαία Πάφου συνεχίζουν τις εξετάσεις, προστίθεται.

Με αφορμή τις πιο πάνω οδικές συγκρούσεις, η Αστυνομία υπενθυμίζει σε όλους τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να έχει η κατανάλωση αλκοόλ πριν από την οδήγηση.

«Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης συμπεριλαμβάνεται στις τέσσερις βασικές αιτίες πρόκλησης θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων, γεγονός που επιβεβαιώνεται και μέσα από τις επίσημες στατιστικές. Σύμφωνα με τα στατιστικά των τελευταίων πέντε χρόνων, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης παρουσιάζεται ως η δεύτερη συχνότερη αιτία πρόκλησης θανατηφόρων συγκρούσεων, με ποσοστό 12,8%», υπογραμμίζεται.

Από πλευράς της η Αστυνομία συνεχίζει τους καθημερινούς ελέγχους σε όλο το οδικό δίκτυο, με στόχο την πρόληψη οδικών συγκρούσεων, την εμπέδωση της ορθής οδικής συνείδησης στο κοινό, αλλά και την προστασία των πολιτών μέσα από τον εντοπισμό εκείνων των οδηγών που αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια του κοινού.

«Μόνο κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, τα μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν πέραν των 240 ελέγχων αλκοόλης, με αποτέλεσμα 14 οδηγοί που οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ να τεθούν εκτός δρόμου και να καταγγελθούν», καταλήγει η ανακοίνωση.

