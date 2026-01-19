Αυτούς καταζητεί η Αστυνομία για την άγρια συμπλοκή με πυροβολισμούς στη Λάρνακα (φώτος)

Οκτώ πρόσωπα καταζητούνται από την Αστυνομία για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με την υπόθεση συμπλοκής και ρίψης πυροβολισμών στη Λάρνακα, που σημειώθηκε στις 17 Ιανουαρίου.

Η υπό διερεύνηση υπόθεση, σύμφωνα με την Αστυνομία, αφορά στη διάπραξη δώδεκα αδικημάτων. Αυτά είναι η συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών υλών, εκβίαση, απαίτηση περιουσίας με απειλές, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συμμετοχή και αποδοχή διάπραξης αδικημάτων, επίθεση με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, απειλή, κατοχή επιθετικού οργάνου, μαχαιροφορία, και οπλοφορία προς διέγερση τρόμου.

Συγκεκριμένα καταζητούνται οι Allam J.J Abualsoud, 26 ετών, Mohammad N.N Almadi, 25 ετών, Anas A.S Alabit, 25 ετών, Wesam Y.J. Joha, 31 ετών, Abulweimer Ahmed N.A, 35 ετών, Kareem Mohammad Abdul Kareem Azzazi, 19 ετών, Ahmad Mohammad Abdul Kareem Azzazi, 26 ετών, Yazan Mohammad Abdul Kareem Azzazi, 25 ετών.

Η Αστυνομία παρακαλεί «οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στο τηλέφωνο 24-804060, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460».