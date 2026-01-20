Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κατεβάζουν χειρόφρενο: Σε 24ωρη απεργία κατέρχονται τα ταξί

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Αναφέρει ότι σε περίπτωση που δεν τους λάβουν υπόψη «ούτε αυτή την φορά», θα συνεχίσουν με επ’ αόριστον απεργία από την Τρίτη 27/1/2026.

Σε 24ωρη απεργία κατέρχεται η Παγκύπρια Συντεχνία Αστικών Ταξί ΠΟΑΤ, από τις 6.00 το πρωί της Τρίτης μέχρι τις 6.00 το πρωί της Τετάρτης.

Όπως είχε αναφέρει σε χθεσινή της ανακοίνωση η ΠΟΑΤ, «μετά την τετράωρη στάση εργασίας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13/1/2026 και λόγω του ότι καμία ενέργεια και συνάντηση δεν έχει γίνει από μέρους των εμπλεκομένων φορέων, συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας όπως είχαμε ανακοινώσει, με 24ωρη στάση εργασίας την Τρίτη».

Οι χώροι συνάντησης των ταξί, όπως σημειώνεται, είναι στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και στη Λεμεσό στο χώρο στάθμευσης του Ποταμού Γερμασόγειας..

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

