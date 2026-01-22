€6,4 εκατ. στο ταμείο της Πρώτης Κυρίας: Ο Γ. Εισαγγελέας θα αποφασίσει αν τα στοιχεία θα δοθούν στη Βουλή

Μ ε τις δηλώσεις του στον «Π» τις προηγούμενες ημέρες, ότι είναι υπέρ της διαφάνειας και ότι θα καταθέσει στη Βουλή «την οποιαδήποτε πληροφόρηση», ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας και ταμίας του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, Ανδρέας Αντωνιάδης, δημιούργησε την προσδοκία ότι στη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών θα παρουσίαζε τον ονομαστικό κατάλογο των χορηγών καθώς και τα ποσά των χορηγιών τους, στοιχεία που το προεδρικό ζεύγος προσπαθεί να κρατήσει επιμελώς στο σκοτάδι, με κάθε μέσο και τρόπο.

Προς απογοήτευση των βουλευτών, ο κ. Αντωνιάδης δεν κατέθεσε τα εν λόγω στοιχεία, τα οποία του ζητήθηκαν γραπτώς από τις 15 του μήνα. Αντ’ αυτού, κατέθεσε γενική πληροφόρηση αναφορικά με τις χορηγίες που κατατέθηκαν στον Φορέα από το 2020 και εντεύθεν, επισυνάπτοντας λογότυπα χορηγών -όχι όλων- τα οποία φιγουράρουν στην ιστοσελίδα του Φορέα. Ο κ. Αντωνιάδης εξήγησε στους βουλευτές ότι δεν προχώρησε στην κατάθεση των συγκεκριμένων στοιχείων καθώς δεν διέθετε τη νομική κάλυψη για να το πράξει. Για τον λόγο αυτόν, όπως είπε, ζήτησε την περασμένη Δευτέρα γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημα της Βουλής και, εφόσον αυτό είναι εφικτό, με ποιον τρόπο.

Δεν απάντησε η επίτροπος…

Από τη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών διαφάνηκε ότι υφίσταται πολύ σοβαρό ενδεχόμενο τα συγκεκριμένα στοιχεία να μην δοθούν ούτε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, η ανώτερη δικηγόρος της Δημοκρατίας, Ειρήνη Νεοφύτου, επιβεβαίωσε ότι ο Γενικός Λογιστής αποτάθηκε στη Νομική Υπηρεσία ζητώντας καθοδήγηση. Όπως ενημέρωσε τους βουλευτές, στο πλαίσιο της ετοιμασίας της γνωμάτευσης, η Νομική Υπηρεσία έκρινε σκόπιμο να ζητήσει και την άποψη της επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μαρίας Μανώλη Χριστοφίδου.

Σύμφωνα με την κ. Νεοφύτου, η επίτροπος διαβίβασε τη θέση της στη Νομική Υπηρεσία προχθές Τρίτη και θα ληφθεί υπόψη στην τελική τοποθέτηση του Γενικού Εισαγγελέα προς τον Γενικό Λογιστή. Όταν η επίτροπος κλήθηκε από τη βουλεύτρια Αλεξάνδρα Ατταλίδου να απαντήσει ευθαρσώς κατά πόσο διαβίβασε άποψη στη Νομική Υπηρεσία υπέρ ή κατά της παροχής των στοιχείων στη Βουλή, απέφυγε να απαντήσει, δηλώνοντας ότι θα το πράξει γραπτώς! Η επίτροπος επισήμανε, πάντως, ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας ακόμη και τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή οι εταιρείες, τυγχάνουν προστασίας όταν τα ζητούμενα δεδομένα οδηγούν στην ταυτοποίηση φυσικών προσώπων.

Με βάση την παραπάνω τοποθέτηση της επιτρόπου, οι βουλευτές εκτιμούν ότι η θέση που διαβίβασε προς τη Νομική Υπηρεσία είναι να μην δοθούν τα ονόματα στη Βουλή, ακόμη και υπό καθεστώς διαβάθμισης ως εμπιστευτικά ή απόρρητα.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας, Ειρήνη Νεοφύτου, η γνωμάτευση προς τον Γενικό Λογιστή αναμένεται να διαβιβαστεί τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Οι χορηγίες των κομμάτων

Η τοποθέτηση της επιτρόπου ότι τυγχάνουν προστασίας από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και τα νομικά πρόσωπα, στην περίπτωση που η δημοσιοποίηση στοιχείων οδηγεί στην ταυτοποίηση φυσικών προσώπων, προκάλεσε την έντονη αντίδραση των βουλευτών. Όπως ανέφεραν, οι χορηγίες προς τα πολιτικά κόμματα άνω των €500, τόσο από νομικά όσο και από φυσικά πρόσωπα, δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες των κομμάτων χωρίς να ανακύπτει οποιοδήποτε ζήτημα. Στο πλαίσιο αυτό, διερωτήθηκαν γιατί προκύπτουν τόσα νομικά και διαδικαστικά εμπόδια που παρεμποδίζουν τη διαφάνεια στο ταμείο του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, του οποίου μέχρι πρότινος τον έλεγχο ασκούσε η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά. Υπενθυμίζεται ότι η κ. Καρσερά παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα, υπό το βάρος των αποκαλύψεων του videogate.

Δέον να σημειωθεί ότι η δημοσιοποίηση των εισφορών προς τα κόμματα άνω των €500 γίνεται στο όνομα της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας και προβλέπεται ρητά στο άρθρο 5 του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου. Συγκεκριμένα, ο νόμος ορίζει ότι «κάθε πολιτικό κόμμα, το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, αναρτά στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο και ταυτόχρονα διαβιβάζει στον έφορο κατάλογο των προσώπων που είχαν προβεί σε ιδιωτικές εισφορές άνω των €500 κατά το αμέσως προηγούμενο έτος, ο οποίος περιλαμβάνει τα ονόματα των φυσικών και των νομικών προσώπων και το συνολικό ποσό εισφοράς για κάθε περίπτωση». Η μέγιστη εισφορά που δύναται να δεχθεί πολιτικό κόμμα από ένα πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ανέρχεται στις €50.000 ανά έτος.

Δεν έγινε η δωρεά των €500.000

Η υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, δέχθηκε καταιγισμό ερωτήσεων από τους βουλευτές σε σχέση με το videogate. Ωστόσο, απέφυγε να απαντήσει σε οποιαδήποτε από αυτές, επικαλούμενη την ποινική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, ενημέρωσε τους βουλευτές ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει η περιβόητη δωρεά των €500.000, στην οποία αναφερόταν στο επίμαχο βίντεο ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου Χριστοδουλίδη και σύγαμπρός του, Χαράλαμπος Χαραλάμπους. Σύμφωνα με την κ. Πική, το κράτος βρίσκεται σε διαβούλευση με τον επενδυτή, προκειμένου η συγκεκριμένη δωρεά, εάν και εφόσον τελικά υλοποιηθεί, να αξιοποιηθεί στον τομέα της Εκπαίδευσης, όπως είναι και η επιθυμία του επενδυτή. Συγκεκριμένα, η δωρεά προορίζεται για την προώθηση προγράμματος εκμάθησης Τεχνητής Νοημοσύνης στα σχολεία.

Δεν υπάρχει διαφάνεια

Η εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι ο έλεγχος στον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης αποκάλυψε σοβαρά ζητήματα έλλειψης διαφάνειας. Όσον αφορά τα θέματα ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων που εντοπίστηκαν σε σχέση με χορηγούς του Φορέα, αυτά θα εξεταστούν διεξοδικά στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου.

Οι βουλευτές ζητούν πλήρη και αναλυτική ενημέρωση για τους χορηγούς που βρίσκονται πίσω από εισφορές πολλών εκατομμυρίων ευρώ προς τον Φορέα, προκειμένου να ελεγχθεί κατά πόσο:

1 Δόθηκαν οποιαδήποτε ανταλλάγματα για τις χορηγίες προς το συγκεκριμένο ταμείο, το οποίο, από το 2024, έχει αποτελέσει αντικείμενο καταγγελιών από κόμματα και βουλευτές ότι χρησιμοποιείται από το Προεδρικό για σκοπούς ψηφοθηρίας.

2 Εγείρεται ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς η πρόσφατη έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποκάλυψε περιπτώσεις φυσικών και νομικών προσώπων που προέβησαν σε σημαντικές δωρεές προς τον Φορέα -σε ορισμένες περιπτώσεις ύψους έως και €600.000- την ίδια χρονική περίοδο που διατηρούσαν ενεργές συμβάσεις με το κράτος ή διεκδικούσαν νέες συμβάσεις.

Οι χορηγίες προς τον Φορέα

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που κατέθεσε χθες στη Βουλή, με τρόπο γενικό και αόριστο, ο Γενικός Λογιστής, από την ημέρα που η κ. Φιλίππα Καρσερά ανέλαβε την προεδρία του Φορέα, δηλαδή από το 2023 και εντεύθεν, οι χορηγίες/δωρεές προς τον Φορέα κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση. Συγκεκριμένα:

Το 2020 συνολικά 23 δωρητές, στους οποίους περιλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα, εισέφεραν στον Φορέα το ποσό των €560.914.

Το 2021 συνολικά οκτώ δωρητές εισέφεραν το ποσό των €368.091.

Το 2022 συνολικά 24 δωρητές εισέφεραν το ποσό των €260.100.

Το 2023 συνολικά 85 δωρητές εισέφεραν το ποσό των €2.269.005.

Το 2024 συνολικά 94 δωρητές εισέφεραν το ποσό των €2.176.196.

Το 2025 συνολικά 118 δωρητές εισέφεραν το ποσό των €2.049.909.

Ιδού οι χορηγοί χωρίς ποσά

Όπως προκύπτει από τα λογότυπα των εταιρειών που κατέθεσε στη Βουλή ο Γενικός Λογιστής, χωρίς να παρασχεθούν περαιτέρω στοιχεία, χορηγοί του ταμείου του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, στο οποίο προήδρευε μέχρι πρότινος η κ. Καρσερά, είναι, μεταξύ άλλων, και οι εξής: Schoeller Holdings ltd, ΟΠΑΠ, Safebulkers, CSL, ecommbx, fintella, XM, Dynacom Tankers Management ltd, Αλφαμέγα, Papaellinas Group, Papantoniou Supermarkets, Αlambra, Amara, Apivita, Aristo Developers, Astrobank, Eurobank, Hellenic Bank, National Bank of Greece (Cyprus), Τραπεζα Κύπρου, Nicosia Mall, Bioland Energy Group, CNP Ασφαλιστική, EKO, Kanika Hotels, Four Seasons Hotel, Libertex, Mitsides, MC Group, Deloitte, HHG, Harakis Real Estate, Naga, Navarone, PixelActions, Plus500, Relia, Super Home Center και Πολυκλινική «Υγεία».