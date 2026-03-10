«Επίθεση στην Κύπρο είναι επίθεση στην Ευρώπη» - Μήνυμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς την Κύπρο

Oι ηγέτες της Γαλλίας και της Ελλάδας έφτασαν χθες στην αεροπορική βάση της Πάφου για να συναντήσουν τον Κύπριο ομόλογό τους και να στείλουν ένα σαφές μήνυμα αλληλεγγύης στον τομέα της άμυνας, καθώς ο περιφερειακός πόλεμος που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης.

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου μέσα σε υπόστεγο ελικοπτέρων στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη για την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημά του για στήριξη.

Μετά την επίθεση drone τύπου Shahed που έπληξε τη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, και τις τέσσερις αποτυχημένες επιθέσεις με drones και πυραύλους που ακολούθησαν, το νησί ξύπνησε με τη συνειδητοποίηση ότι δεν αποτελεί πλέον απλώς έναν παρατηρητή της σύγκρουσης. Απογοητευμένη από την έλλειψη προστασίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κύπρος κάλεσε τους Ευρωπαίους συμμάχους της να καλύψουν το κενό, με την Ελλάδα να αποστέλλει άμεσα δύο φρεγάτες και τέσσερα μαχητικά F-16 Viper και τη Γαλλία μία φρεγάτα, ένα σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Mistral και ένα αεροπλανοφόρο που βρίσκεται καθ’ οδόν, συνοδευόμενο από ισπανικές και ιταλικές φρεγάτες.

Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Μακρόν και Μητσοτάκης υπογράμμισαν χθες από την Πάφο ότι δεν αποτελούν μέρος αυτού του πολέμου, αλλά παραμένουν ενωμένοι στην υπεράσπιση της Ευρώπης. Ο Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η παρουσία των ελληνικών φρεγατών και των μαχητικών αεροσκαφών ανέδειξαν για μια ακόμη φορά τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν Κύπρο και Ελλάδα, ενώ η ανάπτυξη γαλλικών στρατιωτικών μέσων αναδεικνύει και υλοποιεί στην πράξη την εταιρική μας σχέση, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται και στη στρατηγική μας συνεργασία που υπογράψαμε πριν λίγες εβδομάδες στο Παρίσι, η οποία αφορά και τον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Ευχαρίστησε επίσης την Ισπανία και την Ιταλία για τη δική τους ουσιαστική στήριξη, σημειώνοντας ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επιδείξει έμπρακτα την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Σοβαρή αστάθεια

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σημείωσε ότι "διανύουμε σήμερα μια περίοδο σοβαρής αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή μας". "Οι εξελίξεις όπως διαμορφώνονται μας υπενθυμίζουν μια πολύ απλή αλήθεια. Οτιδήποτε γίνεται στη Μέση Ανατολή έχει ευρύτερο αντίκτυπο. Επηρεάζει άμεσα τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, επηρεάζει την Ευρώπη, την ασφάλειά μας, την ενεργειακή μας σταθερότητα, τις μεταναστευτικές ροές, επηρεάζει το συλλογικό ευρωπαϊκό μας μέλλον, ανέφερε.

Επίθεση κατά Κύπρου, επίθεση κατά Ευρώπης

Από την πλευρά του, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε: «Βρίσκομαι εδώ για να σας πω ότι όταν κάποιος επιτίθεται στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη». Εξήρε τη σημασία της Κύπρου για τη Γαλλία, σημειώνοντας: «Μας συνδέουν οι δεσμοί της στρατηγικής μας εταιρικής σχέσης» και πρόσθεσε: «Θέλουμε να εκφράσουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς την Κύπρο, η οποία βρέθηκε στο στόχαστρο την περασμένη εβδομάδα». Αναφερόμενος και στο ενδεχόμενο περαιτέρω εκκενώσεων, ο Μακρόν δήλωσε: «Θέλουμε επίσης να δείξουμε ότι στεκόμαστε στο πλευρό σας για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή και να εξασφαλίσουμε τον ασφαλή επαναπατρισμό τους».

Έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Ο Γάλλος Πρόεδρος εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τις χώρες της περιοχής, σημειώνοντας ότι η θέση της Γαλλίας «πρέπει να παραμείνει αμυντική», επιδιώκοντας παράλληλα την αποκλιμάκωση. «Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε τη ναυσιπλοΐα και τη ναυτική ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε, κάνοντας ειδική αναφορά και στην επιχείρηση Aspides– την αμυντική ναυτική αποστολή της ΕΕ για την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας από επιθέσεις των Χούθι – ως απτή απόδειξη αυτής της συνεργασίας. Αποκάλυψε παράλληλα ότι οι τρεις ηγέτες συζήτησαν και μια ακόμη «αποκλειστικά αμυντική» αποστολή, η οποία θα επιτρέψει σε δεξαμενόπλοια και άλλα εμπορικά πλοία να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη ναυσιπλοΐα, κάτι που θεωρείται απαραίτητο για τη διασφάλιση της παγκόσμιας οικονομίας.

Ανησυχία για Λίβανο

Ο Μακρόν εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τον Λίβανο, σημειώνοντας ότι η Χεζμπολάχ έκανε λάθος επιτιθέμενη στο Ισραήλ και στοχοποιώντας την Κύπρο. «Παρακολουθούμε επίσης πολύ στενά την αντίδραση του Ισραήλ στην επίθεση της Χεζμπολάχ. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική». Κάλεσε τη Χεζμπολάχ να σταματήσει όλες τις επιθέσεις «γιατί όλοι οι κάτοικοι του Λιβάνου βρίσκονται σε κίνδυνο» αλλά «και το Ισραήλ πρέπει επίσης να σταματήσει τα πλήγματά του κατά του Λιβάνου το συντομότερο δυνατό, ώστε να αποκατασταθούν η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία του Λιβάνου». Επαναλαμβάνοντας τη στήριξή του προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ο Μακρόν υπογράμμισε τη σημασία της ευρωπαϊκής ενότητας για την υπεράσπισή της. «Η Ευρώπη της άμυνας δεν είναι πλέον μόνο λόγια – έχουμε περάσει σε πολύ συγκεκριμένες έννοιες που υλοποιούνται στην πράξη. Αφορά άνδρες και γυναίκες που έχουν δεσμευθεί, δυνάμεις και εξοπλισμό που έχουν αναπτυχθεί, και την έμπρακτη αλληλεγγύη των εθνών μας».

Μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι τρεις ηγέτες έστειλαν ένα αποφασιστικό μήνυμα «ενότητας και αλληλεγγύης» και ένα σαφές μήνυμα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία της ευρωπαϊκής οικογένειας δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη. Η ασφάλεια της Κύπρου αποτελεί «θεμελιώδη εθνική προτεραιότητα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αποτελεί επίσης αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής ασφάλειας και παράγοντα σταθερότητας για ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Μακρόν για την κινητοποίηση δυνάμεων προς την Κύπρο. «Αποδείξαμε οτι οι στρατηγικές συμφωνίες τις οποίες υπογράφουμε δεν είναι απλά αδιάφορα κείμενα, δοκιμάζονται στην πράξη.».

Νέα πνοή στην αμοιβαία άμυνα

Η «έμπρακτη αλληλεγγύη» που επιδείχθηκε προς την Κύπρο από άλλα ευρωπαϊκά κράτη αντικατοπτρίζει την ουσία της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας που κατοχυρώνεται στο Άρθρο 42(7) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντάς της ταυτόχρονα νέα δυναμική, ανέφερε. «Γιατί αν όχι τώρα, πότε; Και αν δεν δράσουμε μαζί σε μια τέτοια κρίση, πώς θα αντιμετωπίσουμε πιθανές επόμενες απειλές», διερωτήθηκε και πρόσθεσε: «Τώρα είναι η ώρα να ξεκαθαριστεί ότι κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη».

Έχοντας ίσως κατά νου και την άφιξη έξι τουρκικών F-16 στα κατεχόμενα, ο Μητσοτάκης διαβεβαίωσε: «Σκοπός μας είναι αποκλειστικά και μόνο η αμυντική θωράκιση ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από οποιαδήποτε απειλή. Και δεν πρόκειται να δεχτούμε να εκτεθεί στον παραμικρό κίνδυνο μέρος της Ευρωπαϊκής Επικράτειας, όπως η Κύπρος».

Αναφερόμενος στη σύγκρουση που βρίσκεται σε εξέλιξη, κάλεσε το Ιράν να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες και να σταματήσει τις απειλές κατά χωρών της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Τόνισε επίσης την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας του Λιβάνου και την απόρριψη «ευρείας κλίμακας επιχειρήσεων στο έδαφος του Λιβάνου, ειδικά στο νότιο Λίβανο». Ολοκληρώνοντας, δήλωσε: «Βρίσκομαι σήμερα εδώ, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της γης. Θα ήμασταν παρόντες, έστω και μόνοι, όμως στο πλευρό σας σήμερα δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε πολλοί».

Μετά τη συνάντηση των τριών ηγετών στη Βάση Παπανδρέου, Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης επισκέφθηκαν με ελικόπτερο τη φρεγάτα Κίμων, ενώ ο Γάλλος Πρόεδρος το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, που βρίσκεται καθ οδόν προς την περιοχή.