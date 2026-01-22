Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι - Xειμωνιάτικο σκηνικό μέχρι το Σάββατο

Απόψε, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές οι οποίες πιθανό να συνοδεύονται από βροντές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές οι οποίες το απόγευμα πιθανό να συνοδεύονται από βροντές.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, αλλά στα προσήνεμα ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ και παροδικά μέχρι σφοδροί, 6 με 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα παρατηρείται παγετός.

Απόψε, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές οι οποίες πιθανό να συνοδεύονται από βροντές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και αργότερα βόρειοι ως βορειοανατολικοί, μέτριοι, 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 μποφόρ.

Η θάλασσα θα είναι μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα παρατηρείται παγετός.

Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται κατά διαστήματα μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και χιόνι ή χιονόνερο στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους. 

Το Σάββατο, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά. Το απόγευμα ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί αισθητά. Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος.Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, κυρίως στο εσωτερικό, για να κυμανθεί κοντά ή λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 20 εκατοστά.

