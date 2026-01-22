Αλλάζουν τον νόμο μετά το χαστούκι του ΟΑΣΕ: Στην Ολομέλεια για ψήφιση το τελικό κείμενο των αλλαγών στον νόμο για συγκεντρώσεις-διαδηλώσεις

Έπιασαν τόπο οι μαζικές αντιδράσεις που ακολούθησαν μετά την ψήφιση του νόμου για τις διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις, που χαρακτηρίστηκε ως αντιδημοκρατικός, στερώντας βασικές ελευθερίες από τους πολίτες. Οι φωνές για αλλαγές στον νόμο, που ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!