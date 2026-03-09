Στήνει δίκτυο θαλάσσιας επιτήρησης στα κατεχόμενα η Τουρκία - Τρεις σταθμοί παρακολούθησης και κέντρο στην Αμμόχωστο

Τρεις σταθμοί παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας στα κατεχόμενα μπαίνουν σε λειτουργία σύμφωνα με ανακοίνωση του Τούρκου Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, σε μια συγκυρία αυξημένης στρατιωτικής κινητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων που «αγγίζουν» όσο ποτέ άλλωτε την Κύπρο.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την άφιξη μαχητικών αεροσκαφών αλλά και την ανακοίνωση της Άγκυρας για ανάπτυξη συστημάτων αεράμυνας στα κατεχόμενα, εντάσσεται σε μια ευρύτερη κίνηση ενίσχυσης της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

Live: Πλήγμα Ιράν σε πετρελαϊκή εγκατάσταση του Μπαχρέιν - Η HRW κατηγορεί το Ισραήλ για χρήση πυρομαχικών λευκού φωσφόρου στον Λίβανο

Η στιγμή που φτάνουν τα τουρκικά F-16 στα κατεχόμενα (βίντεο)

Όπως ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του ο Τούρκος Υπουργός, οι κατασκευαστικές εργασίες των σταθμών που βρίσκονταν σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες στο κατεχόμενο τμήμα του νησιού ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Υπηρεσιών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας Ανατολικής Μεσογείου». Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι πρώτες δοκιμές αποδοχής του συστήματος, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες προμήθειας εξοπλισμού και ανάπτυξης λογισμικού.

«Ολοκληρώσαμε τις κατασκευαστικές εργασίες των σταθμών παρακολούθησης σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες. Παράλληλα ολοκληρώθηκαν και οι εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής του λογισμικού. Συνεχίζουμε την προμήθεια εξοπλισμού και την ανάπτυξη του συστήματος και στοχεύουμε να τεθεί σε λειτουργία το δεύτερο εξάμηνο του 2026», ανέφερε ο Τούρκος υπουργός.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η στρατηγική σημασία της Κύπρου βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων στην περιοχή. Τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται αυξημένη στρατιωτική κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, με ευρωπαϊκές χώρες να ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία γύρω από το νησί, ενώ η Τουρκία έχει προχωρήσει και στην ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών αλλά και συστήματος αεράμυνας στα κατεχόμενα, επικαλούμενη λόγους ασφάλειας.

Παρακολούθηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου

Σύμφωνα με τον Ουράλογλου, το έργο θα επιτρέψει την παρακολούθηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ των τουρκικών ακτών και των θαλασσών γύρω από το «βόρειο τμήμα της Κύπρου».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι μέσω του έργου θα ενισχυθεί η παρουσία της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και θα προστατευθούν τα συμφέροντα της χώρας στο πλαίσιο του δόγματος της λεγόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας».

Τόνισε επίσης ότι το σύστημα θα λειτουργεί με λογισμικό που έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου στην Τουρκία, κάτι που, όπως ανέφερε, θα συμβάλει στην τεχνολογική αυτονομία της χώρας στον τομέα αυτό.

Σταθμοί σε τρία σημεία και κέντρο ελέγχου στην Αμμόχωστο

Το έργο υλοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Ναυτιλίας της Τουρκίας, ενώ ανάδοχος είναι η εταιρεία HAVELSAN.

Στο πλαίσιο του έργου συνεχίζονται οι εργασίες εγκατάστασης του «Κέντρου Υπηρεσιών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας» στην Αμμόχωστο, ενώ έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι κατασκευαστικές εργασίες των σταθμών παρακολούθησης στην Καρπασία, στα Λιβερά και στoν Άγιο Θεόδωρο Αμμοχώστου.

Στο σύστημα θα ενσωματωθούν δεδομένα από το «Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης Πλοίων» (AIS) στο Κυπαρισσόβουνο, καθώς και δεδομένα AIS και ραντάρ από την περιοχή της Καντάρας.

Παράλληλα, στο Κέντρο Υπηρεσιών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας της Μερσίνης θα εγκατασταθεί εφεδρικό σύστημα απομακρυσμένης λειτουργίας.

24ωρη επιτήρηση της ναυσιπλοΐας

Οι σταθμοί παρακολούθησης θα είναι εξοπλισμένοι με ραντάρ, κάμερες, συστήματα επικοινωνίας και AIS, επιτρέποντας την 24ωρη και αδιάλειπτη παρακολούθηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας.

Με το σύστημα αυτό θα είναι δυνατός ο άμεσος εντοπισμός πλοίων που εισέρχονται στην περιοχή ευθύνης των υπηρεσιών θαλάσσιας κυκλοφορίας, ενώ τα δεδομένα θα μεταδίδονται ταυτόχρονα τόσο στο κέντρο που θα εγκατασταθεί στα κατεχόμενα όσο και στο αντίστοιχο κέντρο στη Μερσίνη, της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό, το σύστημα θα επιτρέπει μεταξύ άλλων την αναγνώριση πλοίων, την παρακολούθηση και ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, την αποστολή προειδοποιήσεων προς τα πλοία, τη διαχείριση ευαίσθητων θαλάσσιων περιοχών, καθώς και την υποστήριξη των αρχών σε περιπτώσεις ατυχημάτων, πυρκαγιών ή άλλων έκτακτων περιστατικών. Παράλληλα θα συμβάλλει, όπως υποστήριξε, και στην αποτροπή λαθρεμπορίου, ενώ θα παρέχει και μετεωρολογικές πληροφορίες στα πλοία όταν αυτό απαιτείται.