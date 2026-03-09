Axios: Οι ΗΠΑ διαφώνησαν με το Ισραήλ για τους βομβαρδισμούς σε δεξαμενές πετρελαίου στην Τεχεράνη, τι φοβάται η Ουάσινγκτον

Για την πρώτη σημαντική διαφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ισραήλ κάνει λόγο το Axios με αφορμή, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα, τις ενστάσεις της Ουάσινγκτον με το χτύπημα δεξαμενών πετρελαίου στην Τεχεράνη το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ, έναν αξιωματούχο του Ισραήλ και άλλη μια πηγή, οι Αμερικανοί ανησυχούν ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σε υποδομές που εξυπηρετούν τους απλούς Ιρανούς θα μπορούσαν να έχουν αντίθετα αποτελέσματα από στρατηγική άποψη, συσπειρώνοντας την ιρανική κοινωνία για να υποστηρίξει το καθεστώς και οδηγώντας σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιθέσεις της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας το Σάββατο προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές στην Τεχεράνη, με φλόγες ορατές από χιλιόμετρα μακριά και πυκνό καπνό να καλύπτει την πρωτεύουσα του Ιράν.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός (IDF) ισχυρίστηκε ότι οι αποθήκες καυσίμων «χρησιμοποιούνται από το ιρανικό καθεστώς για την προμήθεια καυσίμων σε διάφορους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών του οργάνων».

Κατά το Axios, οι IDF ενημέρωσαν τον αμερικανικό στρατό πριν από τις επιθέσεις ωστόσο - όπως μετέφερε Αμερικανός αξιωματούχος - ο αμερικανικός στρατός εξεπλάγη από το εύρος των επιθέσεων. «Δεν πιστεύουμε ότι ήταν καλή ιδέα», δήλωσε ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος με ισραηλινό αξιωματούχο να ισχυρίζεται ότι το μήνυμα των ΗΠΑ προς το Ισραήλ ήταν «WTF» (μτφ. τι στο καλό κάνετε;).

Αν και οι εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν δεν είναι εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι οι εικόνες από τις φλεγόμενες αποθήκες θα μπορούσαν να τρομάξουν τις αγορές πετρελαίου και να ωθήσουν τις τιμές της ενέργειας ακόμη υψηλότερα.

«Ο πρόεδρος δεν είδε με καλό μάτι την επίθεση. Θέλει να σώσει το πετρέλαιο. Δεν θέλει να το κάψει. Και αυτό θυμίζει στους ανθρώπους τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης», δήλωσε σύμβουλος του Τραμπ στο Axios.

Μετά το ισραηλινό χτύπημα στις δεξαμενές πετρελαίου, εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού προειδοποίησε το Σάββατο ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις κατά των πετρελαϊκών υποδομών του Ιράν, η Τεχεράνη ενδέχεται να ανταποκριθεί με παρόμοιες επιθέσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής το Ιράν δεν έχει στοχεύσει τις περιφερειακές υποδομές καυσίμων και ενέργειας και απείλησε ότι αν το Ιράν το κάνει, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν τα 200 δολάρια το βαρέλι.

