Βουλή: «Πράσινο φως» για ειδική άδεια λειτουργίας σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε την Πέμπτη πρόταση νόμου ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα έκδοσης ειδικής άδειας λειτουργίας, στη βάση ορισμένων προϋποθέσεων, για τα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα τα οποία αδυνατούν να συμμορφωθούν με την υποχρέωση έκδοσης της άδειας λειτουργίας όπως προβλέπεται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η πρόταση ψηφίστηκε με 25 ψήφους υπέρ και 15 αποχές.

Εγκρίθηκαν και δύο τροπολογίες που κατέθεσε το ΑΚΕΛ. Την πρόταση νόμου κατέθεσε ο Κυριάκος Χατζηγιάννη, Βουλευτής ΔΗΣΥ εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, λόγω του ότι μέχρι σήμερα ελάχιστος αριθμός ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων έχει συμμορφωθεί με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας, εξαιτίας αδυναμίας εξασφάλισης των απαιτούμενων πιστοποιητικών και εγγράφων για την έκδοση άδειας λειτουργίας.

Η απουσία εξεύρεσης οριστικής λύσης, όπως λέχθηκε στην Επιτροπή Εμπορίου, κατά τη συζήτηση της πρότασης, θα οδηγήσει στην άρση της λειτουργίας μεγάλου αριθμού ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, η οποία ισοδυναμεί με ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην οικονομία της Δημοκρατίας.

Με την πρόταση δίνεται παράταση κατά ένα έτος της χρονικής προθεσμίας για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, ώστε η εν λόγω προθεσμία να λήγει την 30ή Νοεμβρίου 2026.

Επίσης δίνεται παράταση κατά ένα έτος των λοιπών χρονικών προθεσμιών που προβλέπονται στο νόμο, προκειμένου μη αδειούχα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας.

Οι Βουλευτές ενέκριναν επίσης διαγραφή της πρόνοιας που προβλέπει ότι για την εξασφάλιση ειδικής άδειας λειτουργίας απαιτείται η υποβολή εκτίμησης ακίνητης ιδιοκτησίας και ειδικής έκθεσης εγκεκριμένου ελεγκτή, η οποία συντάσσεται στη βάση της εν λόγω εκτίμησης και αναφέρει τον κύκλο εργασιών που προκύπτει από τη λειτουργία των παράνομων ή παράτυπων προσθηκών/μετατροπών του ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος.

Με βάση την πρόταση δίνεται αύξηση του χρονικού περιθωρίου για εξέταση της μελέτης πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία από τριάντα ημέρες σε έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής της μελέτης με πλήρη στοιχεία και προστέθηκε πρόνοια με την οποία προβλέπεται ότι η εξέταση της μελέτης πυροπροστασίας και οι εισηγήσεις από την ΠΥ γίνονται με ενιαίο και τυποποιημένο τρόπο.

Εξάλλου, εγκρίθηκε τροποποίηση της πρόνοιας που προβλέπει ότι το ειδικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας ισχύει για περίοδο δύο ετών και δύναται να ανανεώνεται για περίοδο δύο ετών κάθε φορά κατόπιν επιτόπιας επιθεώρησης της ΠΥ, ώστε να προβλέπεται ότι το ειδικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας ισχύει για περίοδο τριών ετών και δύναται να ανανεωθεί άπαξ για περίοδο δύο ετών κατόπιν επιτόπιας επιθεώρησης.

Προστέθηκε και πρόνοια σύμφωνα με την οποία το ειδικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας παύει να ισχύει σε περίπτωση που γίνουν παράτυπες ή παράνομες κτιριακές ή άλλες τροποποιήσεις στο ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα που δεν αποτυπώνονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια (as built) και στη βεβαίωση μελετητή.

Με βάση άλλη πρόνοια, σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας, η ΠΥ να δύναται να ανακαλέσει το ειδικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας και διαγράφεται πρόνοια που προβλέπει ότι το ειδικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας παύει να ισχύει σε περίπτωση μεταβίβασης της ιδιοκτησίας ή αλλαγής της μετοχικής δομής του ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος.

Η Ολομέλεια τροποποίησε πρόνοια που προβλέπει ότι η ειδική άδεια λειτουργίας ισχύει για περίοδο δύο ετών και δύναται να ανανεώνεται εκάστοτε κάθε δύο έτη έως τρεις φορές, ώστε να προβλέπει ότι η ειδική άδεια λειτουργίας ισχύει για περίοδο τριών ετών και δύναται να ανανεωθεί άπαξ για περίοδο δύο ετών. Με κάθε αίτηση ανανέωσης επισυνάπτονται αποδεικτικά στοιχεία για μερική ή ολική αποκατάσταση των υφιστάμενων παρανομιών/παρατυπιών, ώστε η εν λόγω αποκατάσταση να βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση μελετητή εγγεγραμμένου στο μητρώο μελών του ΕΤΕΚ.

Η πρόταση νόμου που ψηφίστηκε προβλέπει ότι σε περίπτωση μεταβίβασης της ιδιοκτησίας του ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος, η ειδική άδεια λειτουργίας να εκδίδεται στο όνομα του νέου επιχειρηματία και όλα τα σχετικά πιστοποιητικά να προσαρμόζονται στο νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Επίσης, προβλέπει διαγραφή της πρόνοιας που αναφέρει ότι η ειδική άδεια λειτουργίας δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο για αλλαγή της κατάταξης του ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος.

Η ανανέωση της ειδικής άδειας λειτουργίας διενεργείται νοουμένου ότι δεν έχουν γίνει επιπρόσθετες παράνομες ή παράτυπες προσθήκες/μετατροπές στην κτιριακή διάταξη του ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος πέρα από αυτές που αποτυπώνονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια (as built) που υποβάλλονται στο Υφυπουργείο Τουρισμού, ώστε τα πιο πάνω να επιβεβαιώνονται με υπεύθυνη δήλωση μελετητή εγγεγραμμένου στο μητρώο μελών του ΕΤΕΚ.

Μετά τη λήξη της χρονικής ισχύος της ειδικής άδειας λειτουργίας κανένα πρόσωπο δεν έχει δικαίωμα να λειτουργεί ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα, χωρίς να έχει εκ των προτέρων εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του βασικού νόμου.

Το αντισταθμιστικό τέλος καθορίζεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού, λαμβανομένου υπόψη του κύκλου εργασιών που προκύπτει από τη λειτουργία των παράνομων προσθηκών/μετατροπών του εν λόγω ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος στη βάση της ειδικής έκθεσης εγκεκριμένου ελεγκτή και της εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας, ώστε το εν λόγω τέλος να καθορίζεται σε κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τοποθετήσεις Βουλευτών

----

Ο εισηγητής της πρότασης, Κυριάκος Χατζηγιάννη, είπε ότι επειδή κάθε έτος δίνεται παράταση για άδεια σε διάφορα καταλύματα αλλά δεν υπήρχε συμμόρφωση, δόθηκε ένα ειδικό καθεστώς και τα καταλύματα, με εισήγηση της ΠΥ, θα έχουν πιστοποιητικό πυροπροστασίας.

Χαρακτήρισε το εγχείρημα πολύ καλό για συμμόρφωση στη βάση της νομιμότητας και όχι των αναβολών.

Ο Κώστας Κώστα, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, ανέφερε ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες αδειοδότησης λόγω και τεράστιας γραφειοκρατίας και ότι η τακτική των παρατάσεων δεν είναι σημερινό θέμα. Είπε ότι το κείμενο της πρότασης νόμου είναι λίγο πολύ συμφωνημένο και ότι έως ότου εκδοθεί η τελική άδεια τα καταλύματα αυτά θα έχουν μια ειδική άδεια για τρία συν δύο έτη, με ασφαλιστικές δικλείδες σε θέματα πυροπροστασίας.

Ο Πανίκος Λεωνίδου, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, είπε ότι μετά την εκπνοή της νέας παράτασης του ενός έτους και λόγω δυσκολιών στην αδειοδότηση εξαιτίας και της λειτουργίας των ΕΟΑ, το κόμμα του θέλει να δώσει την ευκαιρία για ειδική άδεια υπό προϋποθέσεις, με ελάχιστα όρια ασφαλείας σε θέματα πυροπροστασίας.

Ο Πρόεδρος των Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, είπε ότι ο τουριστικός κλάδος είναι σημαντικός και η επιτροπή εργάστηκε πολλές ώρες και εντατικά για να εξεύρει λύσεις ώστε τα υποστατικά αυτά να είναι νόμιμα με διασφάλιση σε θέματα, μεταξύ άλλων, πυροπροστασίας και υγιεινής.

Από την ΕΔΕΚ ο Βουλευτής Ηλίας Μυριάνθους είπε ότι η πρόταση νόμου κινείται προς την ορθή κατεύθυνση επικρίνοντας το γεγονός ότι η διαδικασία για έκδοση άδειας έχει μεγάλη γραφειοκρατία. Σημείωσε ότι θα πρέπει επιτέλους να δοθεί οριστική λύση χωρίς ταλαιπωρίες των πολιτών και διαιώνιση.

Η ανεξάρτητη Βουλευτής, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, ανέφερε ότι το πρόβλημα επαναλαμβάνεται και ότι δεν γίνεται να διαχωρίζουμε τους ιδιοκτήτες σε δύο κατηγορίες αυτούς που συμμορφώνονται και αυτούς που δεν. Ανέφερε ότι αυτή δεν είναι ορθή επιχειρηματική κουλτούρα και πρέπει κάποτε να πούμε ότι αυτή η φορά επιτέλους είναι η τελευταία.

Ο Άριστος Δαμιανού, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, ανέφερε ότι είναι παραδεκτό ότι ο τουριστικός κλάδος είναι σημαντικός για την οικονομία και το κόμμα του προσπαθεί με τις τροπολογίες του να εξορθολογήσει περαιτέρω την κατάσταση. Είπε, επίσης, ότι δεν είναι ορθό να παραγνωρίζονται όσοι τρέχουν να εξασφαλίσουν άδειες και να βγαίνει προς τα έξω το μήνυμα ότι περίπου το κράτος παρανομεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ