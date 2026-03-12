Ποιος πληρώνεται από τον κόσμο για να κάνει επιθέσεις στον ΔΗΣΥ;

Ψίθυροι και βλέμματα μεταξύ των βουλευτών προκάλεσε μια φράση του βουλευτή του ΔΗΣΥ Ονούφριου Κουλλά στην Ολομέλεια, κατά τη συζήτηση για το υδατικό. Ο κ. Κουλλάς, ενώ επανέλαβε ότι ο ΔΗΣΥ είναι έτοιμος να στηρίξει μέτρα για να αποφευχθεί η κρίση και ότι το κόμμα του έχει ζητήσει την παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας, έριξε και μια αιχμή που δεν πέρασε απαρατήρητη. Αναφέρθηκε στις επιθέσεις που, όπως είπε, δέχεται ο ΔΗΣΥ επειδή ζήτησε παραίτηση και μίλησε για «κάποιον που πληρώνεται από τον κόσμο εδώ και χρόνια για να κάνει αυτές τις επιθέσεις κυρίως στο Συναγερμό». Η φράση του προκάλεσε άμεσα σχόλια στην αίθουσα, αφού αρκετοί θεώρησαν ότι «φωτογράφιζε» τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρα Παπαδόπουλο. Όταν αντιλήφθηκε τα σχόλια ο κ. Κουλλάς, ανέφερε επι λέξει: «Ξέρω τι σχολιάζετε συνάδελφοι. Κάναμε και λάθη».

