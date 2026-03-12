Μπλακάουτ σε κυβερνητικές ιστοσελίδες μετά από κυβερνοεπιθέσεις

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Ποιος πληρώνεται από τον κόσμο για να κάνει επιθέσεις στον ΔΗΣΥ;

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ψίθυροι και βλέμματα μεταξύ των βουλευτών προκάλεσε μια φράση του βουλευτή του ΔΗΣΥ Ονούφριου Κουλλά στην Ολομέλεια, κατά τη συζήτηση για το υδατικό. Ο κ. Κουλλάς, ενώ επανέλαβε ότι ο ΔΗΣΥ είναι έτοιμος να στηρίξει μέτρα για να αποφευχθεί η κρίση και ότι το κόμμα του έχει ζητήσει την παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας, έριξε και μια αιχμή που δεν πέρασε απαρατήρητη. Αναφέρθηκε στις επιθέσεις που, όπως είπε, δέχεται ο ΔΗΣΥ επειδή ζήτησε παραίτηση και μίλησε για «κάποιον που πληρώνεται από τον κόσμο εδώ και χρόνια για να κάνει αυτές τις επιθέσεις κυρίως στο Συναγερμό». Η φράση του προκάλεσε άμεσα σχόλια στην αίθουσα, αφού αρκετοί θεώρησαν ότι «φωτογράφιζε» τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρα Παπαδόπουλο. Όταν αντιλήφθηκε τα σχόλια ο κ. Κουλλάς, ανέφερε επι λέξει: «Ξέρω τι σχολιάζετε συνάδελφοι. Κάναμε και λάθη».

ΑΘΩΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα