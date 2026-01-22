Καταρρακτώδεις βροχές και σύγκρουση οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού

Το ΔΣ του ΡΙΚ απέλυσε τον διευθυντή τηλεόρασης Έλμο Νεοκλέους

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

Θυμίζουμε πως ο διευθυντής τηλεόρασης διορίστηκε από προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο το 2022 και βάσει νόμου βρισκόταν υπό δοκιμασία, όπως όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι στα πρώτα 2 χρόνια διορισμού τους.

Με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο του ΡΙΚ αποφάσισε να μην μονιμοποιήσει τον Έλμο Νεοκλέους θέτοντάς τον εκτός ΡΙΚ.

Μετά από καταγγελίες εναντίον του, ο διευθυντής τηλεόρασης τέθηκε σε διαθεσιμότητα στις 27/06/2024 και από τότε είναι εκτός ΡΙΚ, καθώς ακόμη δεν υπάρχει αποτέλεσμα της έρευνας.

Έτσι, το δ.σ. έδωσε παράταση ενός χρόνου στον υπό δοκιμασία διορισμό του ελπίζοντας πως θα τελειώσει η έρευνα.

Αυτό τον μήνα έληγε και η παράταση που δόθηκε και έτσι έπρεπε να παρθεί απόφαση κατά πόσον θα μονιμοποιηθεί ή όχι. Και στη συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε πριν λίγο, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να μην τον μονιμοποιήσει.

