Έρχεται κύμα κακοκαιρίας από την Ιταλία - Κίτρινη Προειδοποίηση από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το Σάββατο

Μπορεί η κακοκαιρία που επηρεάζει την Κύπρο από την Ελλάδα να κοπάζει, ωστόσο νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από την Ιταλία, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Για τον λόγο αυτό, το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε Κίτρινη Προειδοποίηση λόγω διαταραχής που αναμένεται να επηρεάσει την Κύπρο με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Θα τεθεί ισχύ από τις 10:00 απόψε μέχρι τις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου.

Από το βράδυ της Παρασκευής νέα χαμηλή πίεση που θα κινείται από τα βορειοανατολικά της Ιταλίας προς τα ανατολικά θα επηρεάσει την Κύπρο, με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες του Σαββάτου

Προειδοποίηση για καταιγίδες



— CYMET (@CyMeteorology) January 23, 2026

Ο καιρός αναλυτικά:

Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα παρατηρείται παγετός.

Το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες καθώς και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά, ωστόσο σταδιακά μέχρι το απόγευμα αναμένεται αισθητή βελτίωση του καιρού. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και το απόγευμα δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή στα ορεινά.