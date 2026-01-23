Αεροδιακομιδή ασθενούς από πλοίο στο νοσοκομείο Λευκωσίας

Σε εφαρμογή τέθηκε, τα ξημερώματα της Παρασκευής, το Εθνικό Σχέδιο Ε-Δ ΝΕΑΡΧΟΣ, για την αεροδιακομιδή ασθενούς από πλοίο, το οποίο έπλεε 125 ναυτικά μίλια νότια της Λεμεσού.

Σύμφωνα με το ΚΣΕΔ, γύρω στις 02:15, για την εκτέλεση της ιατρικής αεροδιακομιδής κινητοποιήθηκε ελικόπτερο της Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, στο οποίο επέβαινε εξειδικευμένος νοσηλευτής της ειδικής ομάδας αεροδιακομιδών της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ.

Ο ασθενής παραδόθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας στις 08:30 για περαιτέρω νοσηλεία.

ΚΥΠΕ