Η προσήλωση στην ελευθεροτυπία υποχρέωση κάθε Κυβέρνησης, λέει ο ΚΕ σε εκδήλωση ΕΣΚ

Η προσήλωση στην ελευθεροτυπία και στην ελευθερία της έκφρασης, δεν είναι προτεραιότητα μιας Κυβέρνησης, είναι υποχρέωση της κάθε κυβέρνησης, ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μιλώντας σε εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας της Ένωσης Συντακτών Κύπρου που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Λευκωσία.

Στον σύντομο χαιρετισμό του κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο κ. Λετυμπιώτης ευχήθηκε καταρχάς ένα παραγωγικό και ελπιδοφόρο έτος, «ένα έτος που, νομίζω, όλοι έχουμε ως αποκλειστική και μοναδική στόχευση να είναι το έτος που θα λυτρωθεί επιτέλους η πατρίδα μας. Νομίζω ότι, όσον κι αν αυτή η ευχή ακούγεται πολλές φορές ως επαναλαμβανόμενη, είναι η ύψιστη που μπορούμε, ως Πολιτεία, και νομίζω ο καθένας και κάθε μια από εμάς ξεχωριστά, να εκφράζουμε στην αρχή κάθε νέου έτους», είπε.

Ακολούθως, ανέφερε σχετικά με τη θεσμική συνεργασία με την Ένωση Συντακτών ότι ξεκινούμε και πρέπει να ξεκινούμε από μια κοινή αφετηρία.

«Διαφορετικές προσεγγίσεις με όλους τους θεσμικούς εταίρους είναι θεμιτό να υπάρχουν, εγώ λέω επιβάλλονται να υπάρχουν. Διαφορετικές προσεγγίσεις με τον δημοσιογραφικό κόσμο είναι, νομίζω, προτιμητέο να υπάρχουν, γιατί η κριτική είναι αυτή που μπορεί και βελτιώνει, στον βαθμό που είναι δυνατόν, το έργο της πολιτείας, το έργο της εκτελεστικής, της νομοθετικής εξουσίας. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις θα υπάρχουν. Αν ξεκινούμε πάντοτε βεβαίως από την αφετηρία είναι ότι οι στόχοι πρέπει να είναι κοινοί, η θεώρηση πρέπει να είναι παράλληλη και οι ελπίδες να μην εξαλείφονται ποτέ και ιδιαίτερα σαν τα πατρίδα, όπως είναι η δική μας», σημείωσε.

Έκανε επίσης λόγο για ένα έτος ιδιαίτερο, ένα έτος το οποίο η Κύπρος ξεκινά αναλαμβάνοντας την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις του τομέα σας των τελευταίων ετών, ενός τομέα που πρέπει και οφείλει η Πολιτεία και που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να στηρίξουμε. Η προσήλωση στην ελευθεροτυπία, η προσήλωση στην ελευθερία της έκφρασης, δεν είναι προτεραιότητα μιας Κυβέρνησης, είναι υποχρέωση της όποιας κυβέρνησης, της κάθε Κυβέρνησης», τόνισε ο Εκπρόσωπος.

«Και σε αυτό σας λέω, εκ μέρους του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ότι οι προσπάθειές μας δεν θα σταματήσουν να είμαστε στον βαθμό που μπορούμε στο πλευρό σας και βεβαίως να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο τις εποικοδομητικές σας εισηγήσεις, τις εποικοδομητικές σας προτάσεις, τις εποικοδομητικές σας κριτικές και αξιολογήσεις, ακριβώς για να μπορούμε να βελτιωνόμαστε καθημερινά και με μια αγαστή συνεργασία να εργαζόμαστε για το καλώς νοούμενο συμφέρον της χώρας, μέσα από την ελεύθερη έκφραση, την αντικειμενική τοποθέτηση και βεβαίως την πρόοδο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, που ιδιαίτερα εσείς το γνωρίζετε καλύτερα νομίζω από εμένα, ότι θα έχει ακόμη περισσότερες προκλήσεις για έναν κλάδο που ταλανίζεται τα τελευταία χρόνια», συμπλήρωσε.

«Να ευχηθώ καλή χρονιά υγεία πάνω απ' όλα σε όλους και όλες εσάς, στις οικογένειες σας και κλείνω με την ίδια ευχή που ξεκίνησα, να είναι η χρονιά που επιτέλους η πατρίδα μας θα λυτρωθεί», κατέληξε ο κ. Λετυμπιώτης.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών, Γιώργος Φράγκος, είπε ότι η νέα χρονιά θα είναι καλή αν όλοι μας παλέψουμε για να γίνει καλή.

«Η νέα χρονιά θα είναι καλή, αν βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων, αν διευρυνθούν τα περιθώρια της ελευθερίας τους, αν αυξηθούν οι απολαβές τους. Η χρονιά θα είναι καλή αν αυξηθούν οι θέσεις εργασίας στον δημοσιογραφικό κλάδο και, παράλληλα, αν οι επιχειρήσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης πάψουν να είναι υποστελεχομένες», ανέφερε στη συνέχεια.

«Το 2026 θα είναι μια παραγωγική και ουσιαστική χρονιά αν ο δημοσιογραφικός κόσμος λάβει όλα τα υπεσχημένα από τις εξουσίες, τόσο την εκτελεστική, όσο και την νομοθετική. Τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμου, που εκκρεμούν ενώπιον της Βουλής, και τείνουν να ελέγξουν ή να περιορίσουν το δημοσιογραφικό περιεχόμενο, πρέπει να φιλελευθεροποιηθούν περαιτέρω πάραυτα. Το δημοσιογραφικό περιεχόμενο δεν ρυθμίζεται δια νόμου. Το δημοσιογραφικό περιεχόμενο αυτορυθμίζεται», τόνισε.

Είπε, επίσης, ότι η Ένωση Συντακτών πρέπει επίσης, επιτέλους, να λάβει τον θεσμικό ρόλο που της αναλογεί, που της αρμόζει και της αξίζει.

«Η δημοσιογραφική ταυτότητα της Ένωσης Συντακτών, που τυγχάνει αναγνώρισης σε όλη την υφήλιο, πρέπει επιτέλους να τυγχάνει τις ίδιας αναγνώρισης και στην ίδια της την πατρίδα, πράγμα που δεν συμβαίνει. Μετά λύπης σημειώνω ότι για τις διαπιστεύσεις της Κυπριακής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα σχετικά έγραφα κάνουν μνεία μόνο στην ταυτότητα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών και παραλείπουν να αναφερθούν, έστω διαζευκτικά, ότι έχει την ίδια ισχύ και η ταυτότητα της Ένωσης Συντακτών», σημείωσε.

«Έρχονται συνάδελφοι από άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ταυτότητες των ενώσεών και διαπιστεύονται και με την ταυτότητα της Ένωσης Συντακτών Κύπρου δεν μπορείς να διαπιστευτείς για να παρακολουθήσεις τη δράση της Προεδρίας. Αυτό είναι αν μη τι άλλο παράδοξο, που πρέπει να διορθωθεί πάραυτα», συμπλήρωσε, με τον κ. Λετυμπιώτη να απαντά πως πρόκειται για πρωτόκολλα και διαδικασίες τα οποία ακολουθούνται πολλές φορές όχι από την χώρα που ασκεί την Ποεδρία, προσθέτοντας ωστόσο ότι το αίτημα της Ένωσης θα διερευνηθεί.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΚ είπε, επίσης, ότι το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι πρέπει επιτέλους πρέπει πάρει ουσιαστική μορφή και περιεχόμενο.

«Στις μέρες μας δεινοπαθεί και το συνδικαλίζεσθαι, όχι μόνο στον δικό μας κλάδο, αλλά ευρύτερα στον κόσμο της μισθωτής εργασίας, και οι θεσμοί, όλοι οι θεσμοί, έχουν ρόλο να διαδραματίσουν στην ενίσχυση του συνδικαλίζεσθαι, γιατί δεν υπάρχει άλλο όπλο, δεν υπάρχει άλλη μορφή αγώνα, πέραν από τους συλλογικούς αγώνες διεκδίκησης ωφελημάτων για τον κόσμο που εργάζεται», ανέφερε.

«Το 2026 είναι μια νέα αρχή. Κάθε νέα αρχή προϋποθέτει νέες προσπάθειες και νέες ελπίδες, κυρίως και πρωτίστως όμως, προϋποθέτει νέους αγώνες. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για τους νέους αγώνες. Καλή χρονιά σε όλους, καλούς αγώνες. Είθε φέτος να πανηγυρίσουμε και νίκες», κατέληξε ο κ. Φράγκος.

