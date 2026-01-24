Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υπαίθρια Λαϊκή Αγορά αποκτά και η Πάφος

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ο χώρος θα καταλαμβάνει συνολική έκταση περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων και στόχος είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την τοπική αγροτική παραγωγή.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για τους καταναλωτές αλλά και τους παραγωγούς κηπευτικών και αγροτικών προϊόντων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί στην Πάφο, καλύπτοντας ένα διαχρονικό κενό της πόλης. Ο Δήμος Πάφου προχωρεί στη δημιουργία υπαίθριας Λαϊκής Αγοράς φρούτων και λαχανικών, η οποία θα λειτουργήσει στο δυτικό τμήμα του Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης Περβόλας, επί της οδού Φελλάχογλου. 

Σύμφωνα με τον Δ. Πάφου, πρόκειται για ένα έργο που έλειπε από την πόλη και το οποίο ζητούσαν επίμονα τόσο οι ντόπιοι καταναλωτές όσο και οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την επαρχία Πάφου και επιθυμούν να γνωρίσουν και να προμηθευτούν αυθεντικά τοπικά προϊόντα.

Μέσα από τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς, σε καλύτερες τιμές και με φρεσκάδα σχεδόν «από το χωράφι».

Την ίδια ώρα, οι αγρότες θα ενισχύσουν το εισόδημά τους, περιορίζοντας τον ρόλο των μεσαζόντων, προς όφελος ολόκληρης της τοπικής οικονομίας.

