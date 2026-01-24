Γροιλανδία: Η Δανία ζητά από κρατικούς υπαλλήλους να απενεργοποιήσουν το Bluetooth, υπό τον φόβο της κατασκοπείας

Οι πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τη Γροιλανδία και οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έχουν οδηγήσει τη Δανία στη λήψη αυστηρότερων μέτρων ασφαλείας.

Υπό τον φόβο τυχόν κατασκοπείας, οι στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών της Δανίας εξέδωσαν συγκεκριμένη προειδοποίηση προς τις αρχές, τις κυβερνητικές υπηρεσίες και τις αστυνομικές δυνάμεις κατά της χρήσης ακουστικών Bluetooth σε όλες τις συσκευές τους, τόσο επαγγελματικές όσο και προσωπικές, όπως και των AirPods κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως αποκάλυψε η δανική Ingenioren που επικαλείται η Les Parisien.

Η τεχνολογία Bluetooth

Η προειδοποίηση εκδόθηκε μετά από αξιολόγηση των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών της Δανίας, οι οποίες εντόπισαν αυξημένους κινδύνους που σχετίζονται με τις γνωστές ευπάθειες της τεχνολογίας Bluetooth. Πρόκειται για μια ασύρματη τεχνολογία που χρησιμοποιείται ευρέως παγκοσμίως, σε κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, τάμπλετ και ασύρματα ακουστικά. Παρότι διευκολύνει την καθημερινή επικοινωνία, έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να αποτελέσει «πύλη» για υποκλοπές, παρακολούθηση συνομιλιών ή ακόμη και απομακρυσμένο έλεγχο συσκευών από κακόβουλους παράγοντες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ορισμένες επιθέσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς καν να απαιτείται σύζευξη συσκευών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις είναι δυνατόν να παρακολουθηθούν επικοινωνίες μεταξύ ήδη συνδεδεμένων συσκευών.

Για τον λόγο αυτό, η δανική αστυνομία και η αρμόδια υπηρεσία πληροφορικής συνέστησαν την πλήρη απενεργοποίηση του Bluetooth μέχρι νεωτέρας, χωρίς εξαιρέσεις.

«Η εταιρεία πληροφορικής Corporate IT συνιστά στους αστυνομικούς να απενεργοποιήσουν το Bluetooth σε κινητά τηλέφωνα, tablet, υπολογιστές και άλλες παρόμοιες συσκευές στο πλαίσιο της εργασίας τους, είτε επαγγελματικές συσκευές είτε προσωπικές, έως ότου το τμήμα πληροφορικής της Corporate ανακοινώσει κάτι διαφορετικό», δήλωσε το τμήμα πληροφορικής της αστυνομίας της Δανίας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, γράφει η Parisien.

Πίεση ΗΠΑ για τη Γροιλανδία

Τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να αποσυνδεθούν από τις πολιτικές εξελίξεις που αφορούν τη Γροιλανδία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πρόσφατα απειλητικές δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι ο κόσμος δεν θα είναι ασφαλής όσο η Γροιλανδία δεν βρίσκεται υπό αμερικανικό έλεγχο. Οι δηλώσεις αυτές, αν και αμφιλεγόμενες, ενίσχυσαν τις ανησυχίες της Δανίας για πιθανές πιέσεις ή παρεμβάσεις σε πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο.

Συνολικά, η απόφαση της Δανίας αναδεικνύει τη σημασία της κυβερνοασφάλειας στη σύγχρονη εποχή, όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις δεν εκδηλώνονται μόνο με στρατιωτικά μέσα, αλλά και μέσω της τεχνολογίας και της ψηφιακής παρακολούθησης.

