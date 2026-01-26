Λουΐζα Ανδρέου: Διαψεύδει ότι κατήγγειλε τον σύζυγό της - «Δεν είμαι θύμα, σταματήστε τα πολιτικά παιγνίδια»

Με νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η Λουΐζα Ανδρέου διέψευσε κατηγορηματικά ότι έχει προβεί σε οποιαδήποτε καταγγελία κατά του συζύγου της στην Αστυνομία ή ότι έδωσε κατάθεση, χαρακτηρίζοντας τους σχετικούς ισχυρισμούς «εντελώς ψευδείς» και κάνοντας λόγο για στοχευμένες επιθέσεις που πλήττουν την ίδια και τα παιδιά της. Η τοποθέτησή της έρχεται ως νεότερη εξέλιξη σε μια υπόθεση που προκάλεσε δημόσια συζήτηση μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων και την έναρξη αυτεπάγγελτης έρευνας από τις Αρχές.

Στην ανάρτησή της, η κ. Ανδρέου δηλώνει πως ουδέποτε κατήγγειλε τον σύζυγό της, ούτε έδωσε οποιαδήποτε κατάθεση στην Αστυνομία, διερωτώμενη γιατί κάποιοι προβάλλουν τέτοιους ισχυρισμούς και αν αυτό γίνεται «κατόπιν οδηγιών ή με αντάλλαγμα». Παράλληλα, κάνει λόγο για απρόκλητη προσβολή της οικογένειάς της, θέτοντας και το ζήτημα του σεβασμού προς τα παιδιά, ενώ αναφέρει ότι πρόκειται για την τελευταία δημόσια παρέμβασή της επί του θέματος.

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων που αφορούσαν φερόμενο περιστατικό βίας, γεγονός που οδήγησε την Αστυνομία να προχωρήσει σε αυτεπάγγελτη διερεύνηση, όπως δήλωσε ο Χριστόδουλος Κόνσολος στο ραδιόφωνο του «Πολίτη», ανεξαρτήτως καταγγελίας από οποιοδήποτε πρόσωπο. Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι η διερεύνηση έγινε με βάση το υλικό που τέθηκε ενώπιόν τους και όχι μετά από προσωπική καταγγελία.

Το Σαββατοκύριακο, η κ. Ανδρέου είχε τοποθετηθεί και πάλι δημόσια, ζητώντας να σταματήσουν τα πολιτικά παιγνίδια και τονίζοντας ότι «δεν είμαι θύμα και δεν έχω φόβο», απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια παρουσίασής της ως θύματος ενδοοικογενειακής βίας.