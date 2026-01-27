ΟΚΥπΥ για υπόθεση Φαίδωνα: Πρώτη φορά ακούμε για χαρακτηρισμό VIP ασθενών - Τι δήλωσε για ισχυρισμούς της Annie Alexui (βίντεο)

Πρώτη φορά ακούει για χαρακτηρισμό VIP ασθενών ο ΟΚΥΠΥ, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του Οργανισμού, Χαράλαμπου Χαριλάου, ο οποίος μίλησε στη μεσημβρινή εκπομπή «Alpha Ενημέρωση». O κ. Χαριλάου, επισήμανε, ακόμη, ότι ο Οργανισμός είναι έτοιμος να συνδράμει στην έρευνα για τους ισχυρισμούς της Ιωάννας Φωτίου (Annie Alexui).

Για τον όρο VIP που εμφανίζεται σε έγγραφα, που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από την Annie και φέρονται να αφορούν τη σύζυγο του Δημάρχου Πάφου, ο κ. Χαριλάου ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για έντυπο του ΟΚΥΠΥ και ότι ο Οργανισμός δεν εφαρμόζει οποιαδήποτε κατηγοριοποίηση ασθενών με βάση την ιδιότητά τους.

Συγκεκριμένα, δήλωσε «πρώτη φορά το ακούω και το βλέπω αυτό το πράγμα για VIP και δεν μπορώ να το αντιληφθώ τι σημαίνει». Πρόσθεσε δε ότι «στη δημόσια υγεία ο καθένας αντιμετωπίζεται με βάση τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του και όχι με βάση την ιδιότητά του ή τον χρόνο προσέλευσής του».

Ακολούθως υπενθύμισε ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια τελούν υπό τη διαχείριση του ΟΚΥΠΥ από το 2019 και ότι έκτοτε έχουν καταρτιστεί νέα έντυπα για όλες τις περιπτώσεις, στο πλαίσιο της ενιαίας λειτουργίας και αναδιοργάνωσης των δημόσιων υπηρεσιών υγείας.

Χαριλάου για ισχυρισμούς Annie Alexui: «O ΟΚΥπΥ θα συνδράμει σε όποια έρευνα»

Με αφορμή την υπόθεση που διερευνά η Αστυνομία σχετικά με καταγγελία για κατ’ ισχυρισμό ξυλοδαρμό της συζύγου του Δημάρχου Πάφου και τα φερόμενα ιατρικά πιστοποιητικά που αναρτήθηκαν από την Annie Alexui, ο κ. Χαριλάου, υπογράμμισε ότι θα συνδράμει με κάθε τρόπο και σε οποιαδήποτε έρευνα διεξάγεται από τις αρμόδιες Αρχές, σε σχέση με περιστατικά βίας, βιασμού ή κακοποίησης, όταν τα θύματα έχουν επισκεφθεί τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση αν οι ανακριτικές Αρχές έχουν ζητήσει τη συνδρομή του ΟΚΥΠΥ για τη συγκεκριμένη υπόθεση, σημείωσε ωστόσο ότι όλα τα έντυπα που συμπληρώνονται στα ΤΑΕΠ τηρούνται στα αρχεία των νοσοκομείων.

«Σε κάθε περίπτωση που μας ζητηθεί βοήθεια από την Αστυνομία, θα την παράσχουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να αρνηθεί να συνδράμει σε αστυνομική έρευνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι γιατροί και νοσηλευτές έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε σχετικές αναφορές στις Αρχές, όταν υπάρχει δήλωση ή υποψία για βιασμό, άσκηση βίας ή κακοποίηση ασθενούς.

Όπως εξήγησε, ασθενής που προσέρχεται στα ΤΑΕΠ ενδέχεται να χρειαστεί εξέταση από ιατροδικαστή, καθώς μόνο η Ιατροδικαστική Υπηρεσία μπορεί να επιβεβαιώσει την εγκυρότητα τέτοιων ισχυρισμών, κάτι που, όπως είπε, έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν.