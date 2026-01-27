Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Απογοήτευση ΣΑΚ για το ωράριο των αστυνομικών - Ζητά νέα συνάντηση μετά τη δικαστική διαδικασία στις 4 Φεβρουαρίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Εφόσον υπάρχει δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη η οποία είναι ορισμένη για τις 4 Φεβρουαρίου 2026, για αναστολή της απόφασης του Αρχηγού σχετικά με τη διαφοροποίηση του ωραρίου εργασίας, δεν μπορεί να γίνει συζήτηση επί της ουσίας του θέματος»

Νέα συνάντηση αναφορικά με το ωράριο των αστυνομικών αμέσως μετά τις 4 Φεβρουαρίου, οπότε είναι ορισμένη η δικαστική διαδικασία για αναστολή της απόφασης του Αρχηγού Αστυνομίας σχετικά με τη διαφοροποίηση του ωραρίου εργασίας των αστυνομικών, ζήτησε ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), κατά τη διάρκεια της συνάντησης της  Μικτής Επιτροπής Προσωπικού Αστυνομίας (ΜΕΠΑ), την Τρίτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΑΣΥΔΥ, της συνάντησης προήδρευσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και παρευρέθηκαν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο Αρχηγός της Αστυνομίας, η Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου (Σ.Α.Α.Α.Κ.) και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Από πλευράς ΣΑΚ παρευρέθηκε αντιπροσωπεία του Συνδέσμου υπό τον Πρόεδρό του, με τη συμμετοχή και του Γ.Γ. της ΠΑΣΥΔΥ, αναφέρεται.

«Η συνάντηση ήταν σύντομης χρονικής διάρκειας, καθώς η θέση τόσο του Προέδρου της ΜΕΠΑ όσο και του Αρχηγού Αστυνομίας ήταν ότι, εφόσον υπάρχει δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη η οποία είναι ορισμένη για τις 4 Φεβρουαρίου 2026, για αναστολή της απόφασης του Αρχηγού σχετικά με τη διαφοροποίηση του ωραρίου εργασίας, δεν μπορεί να γίνει συζήτηση επί της ουσίας του θέματος», προστίθεται.

«Ο ΣΑΚ εξέφρασε την απογοήτευσή του για την εξέλιξη και ζήτησε όπως οριστεί τάχιστα νέα συνάντηση αμέσως μετά τις 4 Φεβρουαρίου, οπότε είναι ορισμένη η εκδίκαση της υπόθεσης. Ο ΣΑΚ παρακολουθεί τις εξελίξεις και αναλόγως θα ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις», καταλήγει η ανακοίνωση.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα