Απογοήτευση ΣΑΚ για το ωράριο των αστυνομικών - Ζητά νέα συνάντηση μετά τη δικαστική διαδικασία στις 4 Φεβρουαρίου

Νέα συνάντηση αναφορικά με το ωράριο των αστυνομικών αμέσως μετά τις 4 Φεβρουαρίου, οπότε είναι ορισμένη η δικαστική διαδικασία για αναστολή της απόφασης του Αρχηγού Αστυνομίας σχετικά με τη διαφοροποίηση του ωραρίου εργασίας των αστυνομικών, ζήτησε ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού Αστυνομίας (ΜΕΠΑ), την Τρίτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΑΣΥΔΥ, της συνάντησης προήδρευσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και παρευρέθηκαν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο Αρχηγός της Αστυνομίας, η Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου (Σ.Α.Α.Α.Κ.) και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Από πλευράς ΣΑΚ παρευρέθηκε αντιπροσωπεία του Συνδέσμου υπό τον Πρόεδρό του, με τη συμμετοχή και του Γ.Γ. της ΠΑΣΥΔΥ, αναφέρεται.

«Η συνάντηση ήταν σύντομης χρονικής διάρκειας, καθώς η θέση τόσο του Προέδρου της ΜΕΠΑ όσο και του Αρχηγού Αστυνομίας ήταν ότι, εφόσον υπάρχει δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη η οποία είναι ορισμένη για τις 4 Φεβρουαρίου 2026, για αναστολή της απόφασης του Αρχηγού σχετικά με τη διαφοροποίηση του ωραρίου εργασίας, δεν μπορεί να γίνει συζήτηση επί της ουσίας του θέματος», προστίθεται.

«Ο ΣΑΚ εξέφρασε την απογοήτευσή του για την εξέλιξη και ζήτησε όπως οριστεί τάχιστα νέα συνάντηση αμέσως μετά τις 4 Φεβρουαρίου, οπότε είναι ορισμένη η εκδίκαση της υπόθεσης. Ο ΣΑΚ παρακολουθεί τις εξελίξεις και αναλόγως θα ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις», καταλήγει η ανακοίνωση.