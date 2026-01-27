Άρχισε να χιονίζει στο Τρόοδος - Λασποβροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το επόμενο 24ωρο

Χιονόπτωση με χιονόστρωση άρχισε να καταγράφεται στην περιοχή Τροόδους το απόγευμα Τρίτης, σύμφωνα με τη μετεωρολογική πλατφόρμα «kitaswaether.com».

Η μετεωρολογική πλατφόρμα αναφέρει ότι «αργότερα το βράδυ τα χιόνια θα επεκταθούν και πιο χαμηλά στα υψηλότερα ορεινά, με πιο αξιόλογες χιονοπτώσεις/χιονοστρώσεις».

Βροχές, χιόνια και πυκνή σκόνη θα συνθέτουν το καιρικό σκηνικό το επόμενο 24ωρο

Μετά τη πρόσκαιρη ανάπαυλα βροχών το τελευταίο 2ήμερο, νέα διαταραχή έχει αρχίσει να επηρεάσει την περιοχή μας σήμερα Τρίτη, φέρνοντας κατά περιόδους βροχές (λασποβροχές), μεμονωμένες καταιγίδες αλλά και χιόνια στα υψηλότερα ορεινά, με τα πιο γενικευμένα φαινόμενα να αναμένονται απόψε. Παράλληλα, ευνοείται η μεταφορά πυκνής σκόνης από την Αφρική.

Αύριο Τετάρτη η διαταραχή θα αρχίσει να απομακρύνεται ανατολικότερα προς τη Μέση Ανατολή, ωστόσο θα συνεχίσουν να παρατηρούνται κατά τόπους και κατά περιόδους βροχές αλλά και χιόνια στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους, με βελτίωση του καιρού μέχρι το βράδυ. Η σκόνη αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί ανατολικότερα κυρίως κατά το δεύτερο μισό της ημέρας και έπειτα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σήμερα αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση, για να κυμανθεί αύριο γύρω στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, σχετικά χαμηλές πιέσεις θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την περιοχή μας με αποτέλεσμα να παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές λασποβροχές κατά περιόδους καθώς αναμένεται νέα μεταφορά σκόνης προς την περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Κίτρινη προειδοποίηση

Κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου, προειδοποιώντας για επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα μέχρι και αύριο το πρωί.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Τμήματος Μετεωρολογίας, στην πλατφόρμα Χ [πρώην Twitter], η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τις 18:00 σήμερα, Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, και θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 08:00 το πρωί της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου 2026. Το επίπεδο επικινδυνότητας έχει οριστεί στο κίτρινο.

Κατά την περίοδο ισχύος της προειδοποίησης αναμένεται συνδυασμός βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, οι οποίες ενδέχεται κατά τόπους να είναι ισχυρές. Όπως αναφέρεται, χαμηλή πίεση θα επηρεάσει σταδιακά την περιοχή, προκαλώντας πρόσκαιρη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας σημειώνει ότι σε περιοχές όπου θα εκδηλωθούν καταιγίδες, τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι πιο έντονα και να συνοδεύονται από αυξημένη ένταση βροχής. Η μέγιστη ένταση της βροχόπτωσης εκτιμάται ότι μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα.