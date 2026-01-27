Κλοπές χαλκού στην Λευκωσία - 45χρονος στα χέρια της Αστυνομίας

Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 45 ετών, προχώρησαν σήμερα μέλη της Αστυνομίας, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων κλοπής χαλκού, από υποστατικά στην επαρχία Λευκωσίας.

Πρόκειται για τρεις υποθέσεις κλοπής χάλκινων αγωγών από τρία υποστατικά, στην Αγλαντζιά και στη Λευκωσία, οι οποίες καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία στις 22 Ιανουαρίου και σήμερα 27 Ιανουαρίου.

Στη βάση στοιχείων που προέκυψαν, εναντίον του 45χρονου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου αυτός συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.