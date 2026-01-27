Σε τροχιά επαναλειτουργίας το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Γεροσκήπου μετά την υπογραφή συμφωνίας για την αποκατάσταση της δεξαμενής

Σε τροχιά επαναλειτουργίας εισέρχεται το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Γεροσκήπου «Τάσσος Παπαδόπουλος», μετά την υπογραφή συμφωνίας για την αποκατάσταση της κολυμβητικής του δεξαμενής.

Η συμφωνία υπεγράφη σήμερα, 27 Ιανουαρίου, στο Δημοτικό Μέγαρο Ιεροκηπίας και αφορά την εκτέλεση εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασης της κολυμβητικής δεξαμενής. Ανάδοχος του έργου, έναντι του ποσού των €493.854 πλέον ΦΠΑ, είναι η εταιρεία Karpozilos Constructions & Developers Ltd, ενώ το συνολικό κόστος θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Ιεροκηπίας, το έργο περιλαμβάνει την κατεδάφιση και απομάκρυνση όλων των υφιστάμενων μεταλλικών τοιχωμάτων της πισίνας και την κατασκευή νέων τοιχωμάτων από σκυρόδεμα.

Παράλληλα, προβλέπονται αποκαταστάσεις στην περίμετρο της πισίνας (κανάλι), καθώς και στο δάπεδο περιμετρικά της, όπου έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα λιμνάζοντων υδάτων.

Στο πλαίσιο των εργασιών θα πραγματοποιηθεί επίσης έλεγχος της στεγανότητας της δεξαμενής μετά την ολοκλήρωση όλων των κατασκευαστικών παρεμβάσεων, τοποθέτηση νέων υλικών τύπου liner, καθώς και διάφορες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που αφορούν την αποκατάσταση και/ή τη βελτίωση της λειτουργίας του κολυμβητηρίου.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου καθορίζεται στους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών.