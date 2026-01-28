Κυπριακή εταιρεία πίσω από Pornhub, YouPorn και RedTube μπλοκάρει νέους χρήστες στο ΗΒ

Οι ιστοσελίδες YouPorn, Pornhub και RedTube δεν θα αποδέχονται πλέον νέους χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις 2 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε σήμερα η μητρική εταιρεία αυτών των ιστοσελίδων, επικρίνοντας τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι νόμοι επαλήθευσης της ηλικίας στη χώρα.

Η Aylo, μια εταιρεία με έδρα την Κύπρο, που έχει ήδη μπλοκάρει την πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες στη Γαλλία και σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ για παρόμοιους λόγους, πιστεύει ότι οι βρετανικοί κανονισμοί, αντί να προστατεύουν τους ανηλίκους, έχουν στην πραγματικότητα «εκτρέψει την επισκεψιμότητα σε πιο σκοτεινές, μη ρυθμιζόμενες γωνιές του διαδικτύου».

Ενώ «οι μεγάλοι πάροχοι τηρούν τον νόμο... η συντριπτική πλειοψηφία των ιστοσελίδων που προσφέρουν περιεχόμενο ακατάλληλο για ορισμένες ηλικίες δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο», τόνισε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι φοβάται αυξημένο «κίνδυνο έκθεσης σε επικίνδυνο ή παράνομο περιεχόμενο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ