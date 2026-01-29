Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι στο προσκήνιο - Χιόνια στο Τρόοδος

Ασταθής παραμένει ο καιρός με ασθενή χαμηλή πίεση να επηρεάζει την περιοχή και σκόνη να αιωρείται κατά διαστήματα στην ατμόσφαιρα, ενώ τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, ιδιαίτερα στα παράλια, ενώ στα ψηλότερα του Τροόδους προβλέπονται χιόνια ή χιονόνερο, με τις χειμερινές συνθήκες να διατηρούνται και τις επόμενες ημέρες.

Η θερμοκρασία σήμερα θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού:

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα κατά διαστήματα θα αιωρείται σκόνη.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, ωστόσο σταδιακά θα στραφούν και θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, γενικά μέτριοι μέχρι ισχυροί και τοπικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ, ενώ αργότερα στα προσήνεμα παράλια θα πνέουν παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και σταδιακά μέχρι το απόγευμα στα δυτικά και τα νότια ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και πιθανόν και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους και τοπικά στα ψηλότερα ορεινά, αναμένεται να πέσει χιόνι ή και χιονόνερο. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ωστόσο θα ενισχυθούν περαιτέρω και θα πνέουν στο εσωτερικό μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και στα παράλια και τα ορεινά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά σε υπήνεμες περιοχές αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι. Το πεδίο των ανέμων θα είναι σημαντικά ενισχυμένο, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές. Το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα σημειώσει μικρή άνοδο και μέχρι την Κυριακή θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, για να συνεχίσει να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 23 εκατοστά.