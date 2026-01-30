Βελτίωση στα αποτελέσματα 2025 αναμένει η ασφαλιστική Atlantic

Αμερικανικό αντιτορπιλικό κατέπλευσε στο λιμάνι Εϊλάτ στο Ισραήλ

Τα κέρδη από εργασίες αναμένεται να καταγράψουν αύξηση. Σημαντική αύξηση αναμένεται να καταγράψουν και τα κέρδη του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας

Σημαντικά αυξημένα αποτελέσματα για το 2025 αναμένει η ασφαλιστική εταιρεία Atlantic σε σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του 2024.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα κέρδη από εργασίες αναμένεται να καταγράψουν αύξηση, ως αποτέλεσμα της μείωσης στις πληρωτέες απαιτήσεις καθώς και της αύξησης στα καθαρά έσοδα ασφάλισης.

Σημαντική αύξηση αναμένεται να καταγράψουν και τα κέρδη του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι τα συνολικά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της Atlantic Insurance ανήλθαν το 2024 σε €13,52 εκατ. έναντι €12,78 εκατ. το 2023.

