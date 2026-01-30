Προκηρύχθηκε η θέση Διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών

Προκηρύχθηκε σήμερα η θέση του Διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών. Μια ιδιαίτερα καυτή καρέκλα, στην οποία από το 2023 βρέθηκαν ως αναπληρωτές τρία πρόσωπα ενώ η σημερινή αναπληρώτρια είναι η 4η στην σειρά, μετά την απομάκρυνση της Άννας Αριστοτέλους από τη θέση τέλη του 2022.

Η προκήρυξη της θέσης του Διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών γίνεται σε περίοδο μαζεμένων αλλαγών στο σωφρονιστικό ίδρυμα σε μια προσπάθεια να αλλάξει η εικόνα και να διορθωθούν τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Φυλακές.

Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύτηκε σήμερα στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με την προκήρυξη, «αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω του ιστότοπου www.gov.cy στη θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις-> Διορισμός ή προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία», μέχρι την Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 14:00.

Τονίζεται επίσης ότι, η θέση εμπίπτει στις κατηγορίες θέσεων για την πλήρωση των οποίων εφαρμόζονται οι περί Αξιολόγησης

Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 2022 έως 2025. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν σε Εξεταστικά Κέντρα, με βάση διαδικασία που θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Δημόσιας

Υπηρεσίας και θα γνωστοποιηθεί στους υποψήφιους σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σε ό,τι αφορά στα προσόντα των ενδιαφερόμενων, στην προκήρυξη σημειώνεται ότι πρέπει να έχουν τα πιο κάτω προσόντα:



(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικές Επιστήμες, Εγκληματολογία, Κοινωνική Εργασία, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα Κοινωνικών Επιστημών.

(2) Δεκαπενταετής τουλάχιστον διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα

σε εποπτικά καθήκοντα που περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και

έλεγχο εργασιών.

(3) Πολύ καλή γνώση της δημόσιας διοίκησης, της αποστολής και των αρμοδιοτήτων των Φυλακών και πολιτικών

και οικονομικών θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.