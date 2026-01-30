Η Κομισιόν καλεί την Κύπρο να συμμορφωθεί με οδηγία για ανταλλαγή πληροφοριών σε υποθέσεις τρομοκρατίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Κύπρο και άλλα 7 κράτη μέλη να κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας για την ευθυγράμμιση των κανόνων σχετικά με τις ανταλλαγές πληροφοριών που σχετίζονται με τρομοκρατικά εγκλήματα με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Η Κομισιόν εκκινεί διαδικασίες επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στα 8 κράτη μέλη για μη κοινοποίηση εθνικών μέτρων μεταφοράς της οδηγίας (ΕΕ) 2023/2123 ώστε να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση με κανόνες της Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Κύπρος, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Σλοβενία δεν κοινοποίησαν την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στην Επιτροπή. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν, να ολοκληρώσουν τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο και να κοινοποιήσουν τα μέτρα τους στην Επιτροπή. Ελλείψει ικανοποιητικής απάντησης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Η οδηγία διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τρομοκρατικά εγκλήματα αποτελεσματικά και με ασφάλεια, εγγυώμενα παράλληλα ισχυρές εγγυήσεις για τα προσωπικά δεδομένα και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τα κράτη μέλη έπρεπε να μεταφέρουν την οδηγία έως την 1η Νοεμβρίου 2025, που θεσπίζει ειδικούς κανόνες για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία σχετικά με τρομοκρατικά εγκλήματα.

Η οδηγία επανεξετάζει και επικαιροποιεί διατάξεις ώστε να ευθυγραμμίζονται με την οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων.

ΚΥΠΕ