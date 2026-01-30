Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ειρήνη Χαραλαμπίδου: «Δεν έχω οποιαδήποτε συμφωνία με οποιονδήποτε σχηματισμό»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Προγραμματίστηκε συνάντηση με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ την επόμενη εβδομάδα.

Διαψεύδει τα σενάρια περί συμμετοχής της στο ψηφοδέλτιο οποιουδήποτε κόμματος με δήλωση της η βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου. 

Όπως υποστηρίζει, το γεγονός αυτό δεν αναιρεί ότι, όταν ληφθεί η τελική απόφαση κατά πόσον θα επαναδιεκδικήσει κοινοβουλευτική έδρα, ενδέχεται να υπάρξει συζήτηση στο πλαίσιο διερεύνησης κοινών στόχων. «Προβληματισμοί υπάρχουν, όχι όμως αποφάσεις», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τη συνάντησή της με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, υποστηρίζει ότι αυτή πραγματοποιήθηκε στις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου και δεν υπήρξε συνέχεια ή οποιαδήποτε επικοινωνία για επανακαθορισμό συνάντησης στο μεσοδιάστημα, ούτε από τον ίδιο ούτε από άλλο πρόσωπο του γραφείου του. 

Αυτούσια η ανακοίνωση της κας Χαραλαμπίδου: 

Επειδή παρακολουθώ διάφορα δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω οποιαδήποτε συμφωνία με οιονδήποτε σχηματισμό .

Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όταν ληφθεί τελική απόφαση κατά πόσον θα επαναδιεκδικήσω κοινοβουλευτική έδρα δεν θα μπω σε διαδικασία συζήτησης εάν υπάρχουν κοινοί στόχοι. Προβληματισμοί αναπτύσσονται όχι όμως αποφάσεις.

Για την ώρα είμαι επικεντρωμένη σε σοβαρά καθήκοντα που έχω, και διεθνείς δράσεις οπότε δεν πρόκειται να μπω σε οιανδήποτε διαδικασία στο παρόν στάδιο .

Όσον αφορά στην συνάντηση μου με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ αυτή έγινε πρώτες μέρες Σεπτεμβρίου και δεν υπήρξε συνέχεια, ούτε υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία για επανακαθορισμό άλλης συνάντησης στο μεσοδιάστημα. Ούτε από τον ίδιο, ούτε από άλλο πρόσωπο του γραφείου του. Επικοινωνία είχαμε μόλις σήμερα το πρωί 30/1/2026 όποτε και προγραμματίστηκε συνάντηση για την επόμενη βδομάδα. Να τονίσω επίσης ότι σε καμία περίπτωση θα μου ζητείτο συνάντηση αυτού του επιπέδου και δεν θα ανταποκρινόμουν άμεσα.

