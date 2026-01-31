Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Εννέα συλλήψεις σε μία νύχτα: Βία στην οικογένεια, μέθη και επίθεση κατά αστυνομικών μεταξύ των αδικημάτων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι επιχειρήσεις εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες.

Συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη εννέα προσώπων. Συνελήφθησαν συγκεκριμένα, ένα πρόσωπο σχετικά με υπόθεση βίας στην οικογένεια, ένα πρόσωπο για αυτόφωρα αδικήματα πρόκλησης ανησυχίας, μέθης, και επίθεσης εναντίον αστυνομικών, ένα πρόσωπο για αυτόφωρα αδικήματα κατοχής ναρκωτικών, τρία πρόσωπα για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και τρία πρόσωπα σχετικά με δικαστικά εντάλματα προστίμου.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 458 οχήματα και ελέγχθηκαν 569 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 47 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Από τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, έγιναν 140 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, μεταξύ των οποίων και 29 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ προέκυψαν και 40 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 12 οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣΥΛΛΗΨΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα