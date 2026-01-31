Υπόθεση Κεντρικών Φυλακών: Ζητούν να τους δείξουν ένα προς ένα τα έγγραφα

Την παράδοση όλων των εγγράφων που εντοπίστηκαν, για τα οποία κατηγορούνται, ζητούν οι συνήγοροι υπεράσπισης και των οκτώ κατηγορουμένων στην υπόθεση των Κεντρικών Φυλακών. Για πρώτη φορά χθες βρέθηκαν στο εδώλιο του κατηγορουμένου στο Κακουργιοδικείο και οι οκτώ κατηγορούμενοι.

Πλην του 5ου κατηγορουμένου, ο δικηγόρος του οποίου ανέφερε ότι η πρόθεση είναι να δηλώσει μη παραδοχή και ότι δεν έχει οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση και τα έγγραφα που εντοπίστηκαν, οι άλλοι εφτά κατηγορούμενοι δεν απάντησαν. Ο Κρις Τριανταφυλλίδης, συνήγορος υπεράσπισης της 1ης κατηγορούμενης Άννας Αριστοτέλους (πρώην διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών), διερωτήθηκε πώς μπορεί ένας κατηγορούμενος να απαντήσει, όταν δεν τους δόθηκαν τα έγγραφα για τα οποία κατηγορούνται. «Για να απαντήσουν, πρέπει να ξέρουν για ποιο πραγμα τους κατηγορούν. Κατηγορούνται ότι έκλεψαν έγγραφα, χωρίς να έχουμε τα έγγραφα. Αν δεν πάρω αντίγραφα των εγγράφων, πώς θα συμβουλεύσω την πελάτισσά μου τι να απαντήσει;», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Τριανταφυλλίδης.

Τα όσα ανέπτυξε ο δικηγόρος της πρώτης κατηγορούμενης υιοθέτησαν και οι συνήγοροι των υπόλοιπων κατηγορουμένων, ζητώντας να τους δοθούν τα επίμαχα έγγραφα.

Εκ μέρους της κατηγορούσας Αρχής, η Άννα Ματθαίου ενημέρωσε το δικαστήριο ότι στους συνηγόρους των κατηγορουμένων έχει σταλεί μαζί με το κατηγορητήριο ένα usb με λεπτομέρειες για τα έγγραφα. Ανέφερε επίσης ότι είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης που θα υποβληθεί. Από τους συνηγόρους υπεράσπισης αναφέρθηκε ότι το usb περιλαμβάνει κατάλογο με σύντομη περιγραφή των εγγράφων και όχι αντίγραφα των εγγράφων.

Η κατηγορούσα Αρχή ανέφερε ότι εάν σταλούν εγκαίρως τα αιτήματα από την υπεράσπιση, ζητά έναν μήνα προθεσμία για να απαντήσει, κάτι για το οποίο έφεραν ένσταση οι συνήγοροι υπεράσπισης επικαλούμενοι το γεγονός ότι όλα τα πρόσωπα που κατηγορούνται είναι σε διαθεσιμότητα.

Το δικαστήριο, αφού άκουσε και τις δύο πλευρές, αποφάσισε την αναβολή της χθεσινής διαδικασίας και τον ορισμό της για 9 Φεβρουαρίου για σκοπούς απάντησης από τους κατηγορουμένους, με τη σημείωση ότι μέχρι τότε θα διευθετηθεί το θέμα που ήγειραν οι συνήγοροι υπεράσπισης.

Τα γεγονότα του 2022

Διασύνδεση της ποινικής δίωξης της δεύτερης κατηγορούμενης Αθηνάς Δημητρίου (πρώην υποδιευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών) με τα γεγονότα του 2022 στις Φυλακές, προανήγγειλε στην υπεράσπισή του ο δικηγόρος της, Σωτήρης Αργυρού. Απευθυνόμενος προς το δικαστήριο είπε ότι η πελάτισσά του δεν μπορεί να απαντήσει, τονίζοντας ότι η δίωξή της συναρτάται άμεσα με τις καταγγελίες στις οποίες προέβη η ίδια και η Διεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών το 2022. Έκανε λόγο για αντίποινα λόγω της συγκεκριμένης καταγγελίας, εκφράζοντας τη θέση ότι αυτή η υπόθεση δεν έπρεπε καν να βρίσκεται ενώπιον του Κακουργιοδικείου. «Η θέση μας θα είναι, εάν συνδέεται, ότι η Διεύθυνση των Φυλακών προέβη σε αυτά που προέβη βάσει συγκεκριμένης οδηγίας», «θα έχει υποχρέωση το κράτος να τις προστατεύσει και όχι να τις διώξει». Αναφέρθηκε στην οδηγία της ΕΕ 2019/1937 για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (whistleblowers) και παρέπεμψε και στο Σύνταγμα.

Ερωτήματα για τα απόρρητα

Επικαλούμενος πληροφορίες που περιήλθαν εις γνώσιν του, ο δικηγόρος της Άννας Αριστοτέλους ανέφερε ότι ανάμεσα στις 48.430 έγγραφα, και το χαρακτηρισμό κάποιων ως απόρρητων, υπάρχουν 3.141 δημοσιεύματα εφημερίδων, 500 ανακοινώσεις, 60 συνεντεύξεις, 51 προγράμματα του Netflix, 17 προγράμματα θεάτρου, 20 αποφάσεις Κακουργιοδικείων, 37 αποφάσεις του Cylaw, 62 αποφάσεις του ΕΔΔΑ, αποφάσεις δικαστηρίου, αεροπορικό εισιτήριο, κάρτα επιβίβασης, οδοντιατρικές εξετάσεις και σημειώματα των Κεντρικών Φυλακών. Με τις συγκεκριμένες αναφορές ο Κρις Τριανταφυλλίδης απαντούσε σε όσα αναφέρθηκαν το προηγούμενο διάστημα για τον χαρακτηρισμό «απόρρητα» σε μέρος των εγγράφων που εντοπίστηκαν.

Ο αριθμός των εγγράφων

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης όπως αυτά περιγράφονται και σε απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στο πλαίσιο αμφισβήτησης των ενταλμάτων έρευνας, τα έγγραφα, για τα οποία άρχισε η διερεύνηση της υπόθεσης, εντοπίστηκαν στις 10 Απριλίου σε οικία αρχιδεσμοφύλακα. Ο μεγάλος όγκος εγγράφων εντοπίστηκε σε δύο κλειδωμένα δωμάτια, ένα στο ισόγειο και ένα στον πρώτο όροφο. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 48.430 έγγραφα, τα οποία αποτελούνται από 250.464 σελίδες, τα οποία και κατασχέθηκαν. Όλα τα έγγραφα κατέχοντο παράνομα και χωρίς οποιαδήποτε εξουσιοδότηση. Μεταξύ των εγγράφων περιλαμβάνονται αρχιτεκτονικά, τοπογραφικά και χωροταξικά σχέδια των Κεντρικών Φυλακών στη Λευκωσία, αντίγραφα φακέλων καταδίκων, έγγραφα για πειθαρχικές έρευνες του Τμήματος Φυλακών, εσωτερικές επιστολές, εκθέσεις, σημειώματα, πίνακες-κατάλογοι που αφορούν υπηρεσιακά θέματα του Τμήματος Φυλακών. Εντοπίστηκαν επίσης αντίγραφα αστυνομικών εγγράφων που αφορούν διάφορα υπηρεσιακά θέματα της Αστυνομίας, έγγραφα άλλων κρατικών υπηρεσιών, αλληλογραφίες Αστυνομίας με το Τμήμα Φυλακών και αλληλογραφίες που αντηλλάγησαν μεταξύ των Κεντρικών Φυλακών και άλλων κρατικών υπηρεσιών και κρατικών αξιωματούχων.