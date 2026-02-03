Θέλουν και δεύτερο μεγάλο καζίνο

Λέχθηκε που λέτε χθες, ότι θα ήταν καλό να γίνει άλλο ένα μεγάλο καζίνο στην Κύπρο (πέραν των δορυφορικών) και συγκεκριμένα στη Λευκωσία, το οποίο θα ανταγωνίζεται καλύτερα και τα καζίνα των κατεχομένων. Το καζίνο πάντως της Λεμεσού, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία, δεν έφερε τα αναμενόμενα, ενώ η γεωπολιτική αστάθεια της περιοχής δημιουργεί κάποτε και επιπλέον προβλήματα. Ειδικοί επί του θέματος δεν είμαστε, αλλά με τόσα πρακτορεία στοιχημάτων, τόσες online επιλογές (παράνομες και νόμιμες) πόσο ακόμα κουμάρι αντέχει αυτός ο τόπος; Αναρωτήθηκε ποτέ κάποιος γιατί το καζίνο στη Λεμεσό είναι γεμάτο συνήθως μόνο το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα;

