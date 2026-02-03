Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τέλος στις ηλικιακές διακρίσεις στις ασφάλειες

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα καλούνται να αιτιολογούν τις αποφάσεις τους στη βάση αντικειμενικών και αναλογιστικών δεδομένων και όχι γενικών εκτιμήσεων που συνδέονται αποκλειστικά με την ηλικία του οδηγού

Ένα βήμα πριν από την ολομέλεια βρίσκεται πλέον η πρόταση νόμου της ανεξάρτητης βουλεύτριας Αλεξάνδρας Ατταλίδου για την ασφάλιση οχημάτων από οδηγούς μεγαλύτερης ηλικίας, σε μια συγκυρία όπου οι καταγγελίες για ηλικιακές διακρίσεις από ασφαλιστικές εταιρείες πυκνώνουν. Χθες ολοκληρώθηκε η κατ’ άρθρον συζήτηση της πρότασης στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμά...

