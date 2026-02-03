Σκληρό μπρα ντε φερ για τον Έλμο στο ΡΙΚ - Πάει βουλή το θέμα
Παίζουν την... κολοκυθιά στον ημικρατικό οργανισμό, αφού παρά το γεγονός πως πάρθηκε απόφαση από το διοικητικό συμβούλιο να μην επικυρωθεί ο διορισμός του τμηματάρχη τηλεόρασης Έλμου Νεοκλέους και να τεθεί εκτός ΡΙΚ, κάποια μέλη στο δ.σ. φαίνεται πως... άλλαξαν γνώμη και ζητούν τώρα να ανακληθεί η απόφαση. Το θέμα έχει πάρει ήδη διαστάσεις εκτός ιδρύματος, αφού θα τεθεί και ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής την Πέμπτη
